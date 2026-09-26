Katasztrófa sredi Grčije

Zdi se, da popotnik v teh časih res ne more nadrsati pri izbiri hotela. Vse je mogoče preveriti na spletu in tudi najina poizvedba se je zdela povsem legitimna. Majhen hotelček na južni obali Krfa, tik ob morju in ravno prav oddaljen od žurerske vasi, ni obljubljal veliko, a za dve noči bo že v redu, sva sklenila.

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Ne dvomim, da si ga bom zapomnila za vedno. Ko naju je na recepciji v angleščini pozdravil zadržani Istvan, še nisva pomislila, da se je Budimpešta preslikala na Krf. Sobica je bila skromna in sveže pobeljena s tako brezbrižno roko, da bi naš malarski prijatelj nemudoma zahteval popravke. A to je bila malenkost. Osnovne informacije so bile napisane najprej v madžarščini, nato v angleščini. V kopalnici je viselo obvestilo, žal le v madžarščini. Kanali na televiziji – predvsem madžarski.

Šele pri zajtrku nama je postalo jasno, da sva sredi Grčije pristala v madžarski enklavi. Počutila sva se kot izobčenca, saj je bilo slišati le ta jezik, midva pa ne znava reči niti hvala ali prosim. Bi že zdržala, če ne bi pol ure pred koncem zajtrka na servirni mizi samevala ena hrenovka, od kruha pa so ostale le drobtine. Takrat so tudi Madžarski postali sitni. A ne toliko kot midva, ko sva na recepciji, ki je hkrati šank, povedala, da je v sobi že od prej polomljena straniščna školjka, šefica pa se je le nasmehnila. Ni bil nesporazum, ampak ignoranca.

Da bi si dvignila razpoloženje, sva se sprehodila do obale. A preden bi lahko zaplavala, bi morala zagaziti v kupe posušene morske trave, ki je nihče že tedne ni odstranil. Prav tako kot nihče ni opazil, da so popoldanski dež blazine na ležalnikih posrkale kot spužve. Še več, celo brez mikroskopa je bilo na njih opaziti plesen. Sodu je izbila dno ugotovitev, da je v sobi vse ostalo tako, kot sva pustila, vključno s polomljenim pokrovom stranišča. Prvič v življenju sva predčasno spakirala. Naučila sem se novo madžarsko besedo: katasztrófa.