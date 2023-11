Kdo danes še pomiva posodo

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates, eden od najbogatejših ljudi na svetu, prisega na ročno pomivanje posode. Vsak večer. Poudarja, da ga to nadvse prijetno sprošča pred spanjem. Da gre za malone najbolj seksi hišno opravilo, je prepričan ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, umazanih krožnikov v kuhinjskem koritu pa se rad loti tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Pisateljica Agatha Christie je prav tako – že davno pred pomivalnimi stroji – izjavila, da je najboljši čas za razmišljanje o knjigi, »medtem ko pomivaš posodo«.

Nekatere raziskave dokazujejo, da lahko pomivanje posode zmanjša stres in poveča ustvarjalnost. Študija na Florida State University je denimo pokazala, da so pri študentih, ki so bili med pomivanjem posode močno osredotočeni na dihanje, dotik in vonj, opazili zmanjšanje ravni stresa in povečanje navdiha. Osredotočenost na toplo vodo in aromo detergenta je neverjetno spodbudila njihove možgane.

V družinah je to opravilo nekoč pomenilo skoraj »kazensko nalogo« med otroki. Spominjam se kampiranja v otroštvu, s sestro in sestričnami smo imele seznam pomivanja, po dve in dve. V velikanskih oranžnih plastičnih škafih je bila po vsakem kosilu grmada krožnikov in loncev in jo je bilo treba v vročem julijskem soncu najprej znositi do sanitarnih prostorov v kampu, kjer pa ni bilo tople vode … Kljub nejevolji smo preživele.

Kadar je doma moja nona pomivala posodo, sem ničkolikokrat potiho, izza njenega hrbta, spustila v umivalnik še kakšno skodelico. O, kako se je vsakič ustrašila pljuska, nato pa sva se obe od srca nasmejali.

Menda je ročno pomivanje posode zdaj nova joga. Kdo torej danes pomiva? Vdih. Pril. Izdih.