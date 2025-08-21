Zelena steklenička s pozlačeno pasjo tačko za 99 evrov

»Sem nežen, avtentičen, karizmatičen, občutljiv, skrivnosten, uporniški, svež, neustavljiv, čist. Ker nisem samo pes. Sem Fefé,« poskuša oglas modne hiše Dolce & Gabbana s psički različnih pasem dopovedati lastnikom, da tudi njihovi fifiji potrebujejo Fefé. Sveže razvito pasjo dišavo te modne hiše, za katero je posodil ime kdo drug kot puhast ljubljenček enega od ustanoviteljev hiše Domenica Dolceja in njegovega fanta Guija Siqueireja.

V zeleni steklenički s pozlačeno pasjo tačko za 99 evrov, ki nadgrajuje njihovo kolekcijo pasjih oblačil in dodatkov, se mešajo vonji eteričnega olja cvetočega drevesa kanange, sandalovine in mošusa, dišava, ki jo je podpisal ugleden pariški »nos« oziroma Emilie Coppermann. Denimo njen parfum Savane di Seta, ustvarjen za modno hišo Salvatore Ferragamo, je italijanska akademija za parfume leta 2022 okronala za najboljšo žensko dišavo.

Njen Fefé so odobrili veterinarji, izdelek je za povrhu certificiran po standardu Safe Pet Cosmetics, edinem prostovoljnem protokolu, ki uporablja enake standarde kot tisti, ki urejajo kozmetiko za človeško uporabo. Formula brez alkohola je menda zasnovana tako, da jo živali obožujejo.

Je blagodejna za pasjo kožo in oči ter zagotavlja nadzor nad neprijetnimi vonjavami. »To je nov način slavljenja nepogrešljivih štirinožnih prijateljev in veselja, ki ga prinašajo v vsakdanje življenje,« so zapisali v italijanski izdaji Vogua in dodali: »Všeč bo tudi vam.«

Psi so že zdavnaj izgubili svoje pasje življenje. Že sredi maja 1965 so v Delu poročali, da je »Dior pasjega sveta«, angleški modni kreator Walter Ellsoe, s svojo hišo Ellson s 60 uslužbenci kot najbolj modni promoviral svoj pasji parfum Spray No. 5 ter da so po modi napravljeni psi tistega leta nosili ovratnice iz pravega zlata, pižame ali spalne srajce, z zlatom pretkane dežne plašče, tesno se prilegajoče hlačke ter za hladnejše dni tudi ogrinjalo iz volne in srebra. Za štirinožne dame je bil na voljo tudi prozorni lak za kremplje.

Saša Bojc