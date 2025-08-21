  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Zelena steklenička s pozlačeno pasjo tačko za 99 evrov

    Ime za sveže razvito pasjo dišavo modne hiše Dolce & Gabbane je posodil kdo drug kot puhast ljubljenček enega od ustanoviteljev hiše.
    »Sem nežen, avtentičen, karizmatičen, občutljiv, skrivnosten, uporniški, svež, neustavljiv, čist. Ker nisem samo pes. Sem Fefé.« Foto promocijsko gradivo
    Galerija
    »Sem nežen, avtentičen, karizmatičen, občutljiv, skrivnosten, uporniški, svež, neustavljiv, čist. Ker nisem samo pes. Sem Fefé.« Foto promocijsko gradivo
    Saša Bojc
    21. 8. 2025 | 05:00
    21. 8. 2025 | 06:51
    2:48
    A+A-

    »Sem nežen, avtentičen, karizmatičen, občutljiv, skrivnosten, uporniški, svež, neustavljiv, čist. Ker nisem samo pes. Sem Fefé,« poskuša oglas modne hiše Dolce & Gabbana s psički različnih pasem dopovedati lastnikom, da tudi njihovi fifiji potrebujejo Fefé. Sveže razvito pasjo dišavo te modne hiše, za katero je posodil ime kdo drug kot puhast ljubljenček enega od ustanoviteljev hiše Domenica Dolceja in njegovega fanta Guija Siqueireja.

    V zeleni steklenički s pozlačeno pasjo tačko za 99 evrov, ki nadgrajuje njihovo kolekcijo pasjih oblačil in dodatkov, se mešajo vonji eteričnega olja cvetočega drevesa kanange, sandalovine in mošusa, dišava, ki jo je podpisal ugleden pariški »nos« oziroma Emilie Coppermann. Denimo njen parfum Savane di Seta, ustvarjen za modno hišo Salvatore Ferragamo, je italijanska akademija za parfume leta 2022 okronala za najboljšo žensko dišavo.

    Njen Fefé so odobrili veterinarji, izdelek je za povrhu certificiran po standardu Safe Pet Cosmetics, edinem prostovoljnem protokolu, ki uporablja enake standarde kot tisti, ki urejajo kozmetiko za človeško uporabo. Formula brez alkohola je menda zasnovana tako, da jo živali obožujejo.

    Je blagodejna za pasjo kožo in oči ter zagotavlja nadzor nad neprijetnimi vonjavami. »To je nov način slavljenja nepogrešljivih štirinožnih prijateljev in veselja, ki ga prinašajo v vsakdanje življenje,« so zapisali v italijanski izdaji Vogua in dodali: »Všeč bo tudi vam.«

    Psi so že zdavnaj izgubili svoje pasje življenje. Že sredi maja 1965 so v Delu poročali, da je »Dior pasjega sveta«, angleški modni kreator Walter Ellsoe, s svojo hišo Ellson s 60 uslužbenci kot najbolj modni promoviral svoj pasji parfum Spray No. 5 ter da so po modi napravljeni psi tistega leta nosili ovratnice iz pravega zlata, pižame ali spalne srajce, z zlatom pretkane dežne plašče, tesno se prilegajoče hlačke ter za hladnejše dni tudi ogrinjalo iz volne in srebra. Za štirinožne dame je bil na voljo tudi prozorni lak za kremplje.

    Saša Bojc

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Zlomil bi me hrup

    Nič čudnega, da srečneži, ki jim uspe najti redke oaze (poletnega) miru, lokacije teh čuvajo kot punčico svojega očesa.
    Anja Intihar 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Moj Bambi

    »Daj, Bambi, zbudi se!« sem šepetala in upala, da bo skočil na noge in se pognal naprej. Te nežne živali kdaj pa kdaj dodobra presenetijo človeka.
    Zorana Baković 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Srce Sarajeva Palestini

    Verjeli smo, da se ne more več ponoviti holokavst, da se ne more več ponoviti genocid, mi vendar pripadamo drugačnemu, novemu svetu.
    Vesna Milek 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Posiljevanje s čokolado

    Če bi si človek želel čokoladnega okusa, bi kupil čokoladni sladoled, vaniljevega pa izbere, ker ne mara čokolade.
    Maja Grgič 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Odločitev sodišča

    Mladoletnico kljub maminemu nasprotovanju poslali v prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutrohišni ljubljenčkiparfumimodaDolce &amp; Gabbana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Vremenska ujma

    Pri Umagu močno neurje s točo, za Primorsko oranžno opozorilo (VIDEO)

    Za Primorsko je za danes v drugem delu noči in do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo.
    21. 8. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Festival Grounded

    Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

    Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.
    21. 8. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo