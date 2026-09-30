Kjer je mušnica, je tudi jurček?

Zadnje čase se potikam po gozdovih. Natančneje po Pokljuki. Moji prijatelji tam s samozavestjo ljudi, ki vedo, kaj iščejo, nabirajo sirovke, štorovke, lisičke, marele, divje šampinjone in še marsikaj. Jaz pa imam precej bolj ambiciozen cilj: jurčka. Nekje je vendar treba začeti. Sem namreč gobarska začetnica. Za zdaj je moja metoda preprosta: gledam pod noge in upam, da ga bom zagledala. Potem pa za vsak primer užitnost preverim še pri najbližjem strokovnjaku. Med smrekami in borovničevjem se držim edine gobarske teorije, ki jo poznam: Kjer je mušnica, tam nekje mora biti tudi jurček. Zato je zame rdeča mušnica skoraj kot prometni znak. Hvala bogu jo vidim že od daleč. Ampak v dolgih urah iskanja sem vedno bolj v dvomu, ali ne gre vendarle samo za gobarski mit, legendo, ki je bolj ljudska ...