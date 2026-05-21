Revija Wallpaper naju s prijateljem Anžejem povezuje s (p)osebno prigodo iz leta 2010. Polnih 16 let. Toliko, kot sem jaz tudi starejša od njega. Sem pač gente mayor.

»Tapeta« je kot globalni zemljevid oblikovanja, arhitekture in umetnosti. Najraje jo listava in sanjariva za pultom v Sushimami in se zazdi, kot da sva teleportirana nekam daleč. Enkrat v Milano na Salone del Mobile. Kdaj k japonskim oblikovalcem, ki navdušujejo z lampijoni iz papirja washi.

Najraje pa v Pariz. Anžej, ki diši po skrivnostnem parfumu H, ga pozna do zadnjega ikoničnega zelenega stola »chaise verte« v parku Jardin des Tuileries.

S prijateljem Andrejem naju prav tako, vrsto let, na sobotnih kavah druži zunaj zunajserijska priloga HTSI (How To Spend It, Kako ga porabiti, preživeti ...), ki izhaja v časniku Financial Times. Te dni je izšla že 700. številka, kar so bučno proslavili na terasi novega londonskega hotela St. Clement ob reki Temzi. Ekskluzivni – estetsko dodelani – vodnik po svetu sodobnega ugleda razgrinja edinstvene izdelke in doživetja ter resnične zgodbe.

Presežek običajnega. Kar velja tudi za Andreja, ki mu rada rečem, da je naš trendsetter. Vedno tako stilsko urejen in svetovljanski je. Včeraj iz Hongkonga, danes že na poti v Istanbul. Kadar leti s Swissom, vedno dobim najboljše čokoladice.

Iz obeh revij si včasih iztrgam kakšno stran, nazadnje me je pritegnila kolumna, ki se posveča čaru klepeta. »Small talk«, naključni klepet, je v tem digitalnem kaosu prava osvežitev. Kot nekakšen otok miru. Zavem se, kako rada poklepetam s sosedo Tanjo v dvigalu, trafikantko Majo, Tilnom v slaščičarni, šiviljo Tatjano, Aljoševo hčerkico Olivio, ko srka bejbičino.

Zatorej, listanje – tiskanih! – revij in klepet, prosim. In svet je takoj malce prijaznejši.