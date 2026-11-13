Klepet, dolg 34 let

Na martinovo pred 34 leti sva z ženo, takrat še študenta, po predavanjih šla na klepet ob pivu. Zavlekel se je pozno v noč in traja še danes.

Ko sva v sredo zvečer v spomin na tisti dogodek spet šla na klepet ob pivu, sva se dogodkov tiste noči spominjala, kot bi bilo včeraj. Nisva pa se mogla spomniti, v kateri lokal sva takrat zašla. Verjetno je bila to ena od tedaj priljubljenih pivnic v mestu, ki je že dolgo ni več in se je spomnimo le še ljudje srednjih let.

Pa to niti ni pomembno, najbrž nama je zato ta podatek ušel iz spomina. Priznam, da se ne spomnim niti tega, kaj sva se tedaj pogovarjala. Najbrž se tega nisem več spomnil že ob prvi obletnici.

Zelo dobro pa vem, kaj se mi je tedaj smukalo po glavi. Samemu sebi sem se zdel pravi superjunak, ker si je takšna krasotica sploh vzela toliko časa zame, obenem pa sem bil pod strašanskim pritiskom. Strah me je bilo, da ne bi izustil ali storil nečesa, zaradi česar bi se čudovit večer predčasno končal ali zavil v neželeno smer.

Zadeve so kmalu šle tako daleč, da je bilo tudi druženje v tišini prijetno, in še naprej do stopnje, ko sva se lahko sporazumevala brez besed, kar nama uspeva še danes. Ko ona začne stavek, pogosto vem, kako ga bo končala. Včasih je kar malo srhljivo, kako je sočloveku mogoče brati misli, še preden odpre usta.

Seveda med nama ni ves čas tišina, komunikacija tudi ni vedno brez šuma in se kdaj sprevrže tudi v prepir in vpitje. Kdor je kdaj od blizu povohal šport, ve, da se v zmagovalnih ekipah vedno veliko pogovarjajo, ti pogovori niso vedno prijetni in tudi pošten prepir jim ni tuj.

Dosedanjih 34 let je minilo kot blisk. Prihodnjih 34, če jih bom toliko dočakal, bo minilo še dosti hitreje. V pozabo bo šlo veliko več malenkosti kot v predhodnem obdobju. Toda občutek sreče ob bivanju z nekom, ki mi bere misli in ji berem misli, bo ostal.