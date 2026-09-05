Klepetave blagajne

Z zanimanjem sem ob nedeljah spremljala tv-serijo o nizozemski kraljici Máximi, eni od najbolj priljubljenih članic evropskih kraljevih družin, ki se je s takrat še prestolonaslednikom Willemom Alexandrom poročila leta 2002 v Amsterdamu. V mislih me je vrnila v to staro šarmantno prestolnico, ki mi je lani, ko sem jo obiskala z A. in G., za vedno opraskala srce. Na prelomu dneva z nočjo deluje kot slavnostna večerja. V poznejših urah oživi drugače in jo varuje Rembrandtova Nočna straža. Zjutraj pa prebujajo van Goghove Sončnice ... Poguglam, kaj je novega med grachten en molens (kanali in mlini na veter). Po zaslonu pripleše članek, kliknem na: Nizozemski trgovec uvedel počasne blagajne za starejše stranke, ki se želijo pogovarjati ... O, kako sijajno! Veriga supermarketov Jumbo je na ...