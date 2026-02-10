Naslovne besede pogosto slišim. Morda je razlog to, da so se ljudje okoli mene postarali (kot da se jaz nisem), ali pa smo vsi skupaj prišli v tista leta, ko ugotoviš, da je življenje eno (in ga je treba izkoristiti). Skratka, prijatelji, znanci, sorodniki, neznanci kar naprej nekam hitijo, kot da bi hoteli (za nazaj) doživeti vse tisto, za kar prej ni bilo časa. Potovanja, počitnice, vadba joge, tečaj someljejstva, urejanje starih albumov, prenova kopalnice in spet potovanja. Boš že videla, ko boš v mojih letih, odgovarjajo na vprašanje, kam tako norijo in zakaj nimajo časa.

Že pred leti je prijatelj, s katerim smo družinsko osvajali smučarske strmine, ob večerih pa veseljačili po apartmajih, na prste roke štel, koliko smučanj ima še pred sabo. Mi smo se mu smejali, da pretirava, naj vendar ne bo tako črnogled (je morda depresiven, smo spraševali ženo). V resnici se je pokazalo, da je imel prav. Zgodila se mu je poškodba in nikoli več ni stopil na smuči. Mi pa tudi ne.

Zato se zdaj, ko se tudi sama bližam raznoraznim usodnim let­nicam, vedno bolj sprašujem, kaj vse moram še nadoknaditi. Naj se začnem učiti francoščino, naj odrinem proti Grenlandiji, začnem ustvarjati z glino, se izmojstrim v sudokuju ali zeliščarstvu, ali samo dokončam svoj davno nedokončani gobelin ... Ker recimo bobu bob – v resnici gre za starost. O tem mlad človek ne razmišlja, ker se mu zdi, da je časa dovolj in da ga bo vse počakalo. Jutri je vendar nov dan, kajne.

Besed »ko boš v mojih letih« nisem nikoli marala, počasi pa jih začenjam razumeti. Tudi starorimski pesnik Horacij je s carpe diem opozoril na preprosto dejstvo: prihodnost ni samoumevna, sedanjost je edino, kar nam je na voljo. Ne veruj v jutrišnji, užij današnji dan, je v slovenščino njegov verz prevedel Kajetan Gantar.

Za zdaj bo dovolj, da neham misliti, da imam še neskončno časa in da kakšno stvar res naredim zdaj. Ne zato, ker bi morala, ampak ker še lahko.