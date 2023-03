Ko pajek premaga bika

»Kaj boste z vašimi škodami? MUP Srbije? Kaj mi kdo more? Nimam vozniškega, naj mi napišejo kazen, nič mi ne morejo!« To so sočnih kletvic očiščene in iz srbščine prevedene besede mladega voznika oranžnega lamborghinija, ki jih je posnel neznani sovoznik med njegovim objestnim divjanjem po nočnih ulicah Beograda in objavil na družbenih omrežjih.

Mladenič, ki na posnetkih zveni, kakor da se je ravnokar zbudil ali da je pod vplivom opojnih substanc, si športnega dirkalnika s podivjanim bikom na pokrovu motorja zanesljivo ni prislužil v potu svojega obraza in z žulji na svojih pomehkuženih ročicah.

Mladeniču je ime Uroš Panić in je sin Petra Panića, botra srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Urke, kot mu rečejo prijatelji, morda res ne zna prijeti za pošteno delo, a to ne pomeni, da je neumen in da ne ve, kje je njegovo mesto v družbi, ki jo kot ultimativni alfa samec obvladuje predsednik.

Natanko ve, kaj govori, ko reče, da mu MUP (ministrstvo za notranje zadeve) Srbije nič ne more. Urke je torej, kot bi temu rekli na v Srbiji tako osovraženem Zahodu, privilegirani belopolti moški ali lepo po slovensko: očetov sin po poklicu.

Fant, ki se ni prvič hvalil s posnetki nevarne vožnje, si je nabral spodobno debelo kartoteko, 84 prometnih prekrškov obsega njegov dosje. Doslej z nasiljem na cestah k sreči ni nikogar ubil, je pa vprašanje časa, kdaj bo prenapetež presegel svoje vozniške zmožnosti in pridirjal do tragičnega konca.

Plaz kletvic in žaljivke, ki jih je Urke namenil policistom na posnetkih njegovega divjanja, so povzročili vsesplošno ogorčenje v srbski družbi in policija se je odzvala. Oranžnega lamborghinija z bikom na pokrovu motorja je naložil in odpeljal stari dobri pajek.

Ni dvoma, da se vsega siti očetov sin iz tega ne bo veliko naučil. Družba brez vrednot težko razume, da ne zmaga vedno najbolj brezobzirni.