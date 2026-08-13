Ko volk požre osla

Zgodba, ki te dni razburja Hrvaško, odpira neprijetno, a zelo aktualno vprašanje tudi za Slovenijo: koliko je vredna podtalnica, ko trči ob korupcijo, kratkoročne dobičke in lokalne naveze, ter kdo v takih primerih sploh še varuje javni interes. Primer razkriva, kako lahko okoljski kriminal neopazno zleze v institucionalne razpoke in kaj to pomeni za zaupanje v nadzorne mehanizme, pa tudi za vsakdanjo varnost skupnosti. Kako je mogoče, da »volk požre osla« pred očmi vseh, zakaj se odgovornost na Balkanu – in ne le tam – tako rada razblini, ter ali imamo pri nas res tako drugačen sistem ali zgolj nekoliko bolj uglajen besednjak?