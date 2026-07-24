Ko vrhove določajo rampe

Da se nad 2000 metri nadmorske višine lažje diha – dobesedno in metaforično –, je jasno vsem, ki smo že kdaj bili ali smo pogosto na tej višini. Predvsem pa zelo radi, vsakič znova. Kot da vsakodnevne skrbi odpadejo, kot da se šele s te 'ptičje perspektive' v objemu gora zavem, kaj je v resnici pomembno. Osredotočiti se na lasten dih, predvsem pa na varen korak.

V resnici nimam 'seznama gora', a nabor je tako velik, da vsem, ki smo v osvajanju gora 'še bolj zeleni', ostane velika bera čudovitih vrhov Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter Karavank. In ker je ta seznam tako ohlapen in si nekatere s seznama želimo osvojiti skupaj, sem ubrala novo taktiko izbire gora, na katero poleg vremena, zahtevnosti ture in želje, da izhodišče ne bi bilo oddaljeno več kot dve uri vožnje, vpliva parkirni režim. Parkirnina. Rampe.

Ob čedalje višjih cenah goriva si povprečen pohodnik ne želi vsak konec tedna plačati še 20 evrov parkirnine. Ne gre za to, da ne bi bili pripravljeni plačati, razumem, zakaj doline zapirajo, vendar bi morale biti cene razumne. S tem se strinja veliko pohodnikov. Zato sem se odločila, da bom Vrata prihranila za vzpone, ki bodo skupni ali precej zaželeni. Tako ostanejo izhodišča, kjer parkirnine še niso pretirane ali prideš do njih, ne da bi moral prej temeljito preučiti avtobusne vozne rede in upati, da bo na njih še prostor.

Priznam, Slovenci smo čisto preveč razvajeni in odvisni od avtomobilov, zato lahko ob tem, kako so nekoč pionirji alpinizma osvajali vrhove, štopali, pešačili, le snamemo kapo. Čelado. »Kje si našla Visoko Ponco,« me je vprašala (pohodna) prijateljica, ko sem ji poslala pozdrave z vrha. »Tako da izključiš Vrata, Vršič, preveč oddaljena izhodišča in parkirišča.« No, pa ima takšen režim le pozitivne učinke: odkrivanje manj obljudenih vrhov. Prepričana sem, da če bi v Vratih parkirnina stala deset evrov, bi bila to »vroča« novica en teden, ne pa pomembna polemika več sezon.