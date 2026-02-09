  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Ko z dreves padajo legvani

    Na običajno topli Floridi spet padajo legvani z dreves, veliki kuščarji zmrznejo in se ne morejo več obdržati na vejah.
    Že ta teden se bo temperatura v vzhodnih predelih ZDA dvignila nad ničlo. Spomin na pravo mrzlo zimo, ki nas je obiskala po številnih pretoplih, bo lanski sneg. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
    Galerija
    Že ta teden se bo temperatura v vzhodnih predelih ZDA dvignila nad ničlo. Spomin na pravo mrzlo zimo, ki nas je obiskala po številnih pretoplih, bo lanski sneg. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
    Barbara Kramžar
    9. 2. 2026 | 05:00
    2:34
    A+A-

    V vzhodnem delu ZDA jeseni ni bilo orkanov, niti enega ne, vse so vetrovi odpihnili v Atlantski ocean. Pred novim letom je v večjem delu države pritisnil mraz, kakršnega niso izkusili poldrugo desetletje. A večina Američanov vreme sprejema, kakršno je, s prednostmi in slabostmi. Pod težkim snegom se včasih podrejo električne napeljave ali pa odpovedo običajni energetski viri in v številnih mestih so telovadnice, knjižnice in druge objekte preimenovali v toplotne postaje, kamor se lahko zateče vsakdo.

    image_alt
    Trump hoče najnižje cene zdravil za Američane

    Amerika so tudi brezdomci, ki ostajajo zunaj, včasih do konca. Ljudje smo velika uganka: koliko je vredna svoboda, če ni dovolj vredno življenje? Tam, kjer je vse še dobro in prav, sosedje kličejo starejše in jih sprašujejo, ali potrebujejo pomoč, otrokom na poledenelih tratah postavijo gole za hokej. Mlajši otroci cvilijo od veselja, ko se preobračajo v snegu.

    Na običajno topli Floridi spet padajo legvani z dreves, veliki kuščarji zmrznejo in se ne morejo več obdržati na vejah. Po medijskih poročilih jih nekateri uporabljajo za pice in takose. Mucu iz sosednje ulice ni treba skrbeti, ima svobodo in varnost. Če ne uživa v domačem zapečku, prihaja na obisk tudi v visokem snegu. Opremljen z veliko zeleno pentljo in sledilnikom je videti kot velika mehka kepa.

    image_alt
    Trumpove dileme zaradi nezakonitega priseljevanja

    A videz vara. Bojijo se ga vsi psi, je povedala soseda, morda celo lisice, ki pogosto pridejo iz bližnjega gozda. Mr. Pickles pa je do nas prijazen, da bolj ne bi mogel biti. Uleže se na sneg, da ga pobožamo po trebuščku, preden se poslovi in se poda v naslednjo – varno – življenjsko avanturo.

    Življenje je zaporedje slovesov in ponovnih srečanj, koncev in novih začetkov. Že ta teden se bo temperatura v vzhodnih predelih ZDA dvignila nad ničlo. Spomin na pravo mrzlo zimo, ki nas je obiskala po številnih pretoplih, bo lanski sneg.

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    snegzimaZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

    Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
    Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija je Celju vrgla rokavico, bo 14 točk prednosti dovolj?

    Na derbiju 21. kola 1. SNL so Ljubljančani zanesljivo s 3:1 premagali Celje. Dimitar Mitrovski navdušil, razočarala celjska obramba.
    Nejc Grilc 9. 2. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Berlingo in kangoo sta nazaj - na dizel

    Velikoprostorci ali vračanje klasično gnanih modelov iz skupine Stellantis, tudi iz Renaulta
    Gašper Boncelj 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kako dober kuhar je Marcos Tavares?

    Z novim voditeljem in novo kulinarično strokovnjakinjo se vrača oddaja Riba, raca, rak.
    9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Berlingo in kangoo sta nazaj - na dizel

    Velikoprostorci ali vračanje klasično gnanih modelov iz skupine Stellantis, tudi iz Renaulta
    Gašper Boncelj 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kako dober kuhar je Marcos Tavares?

    Z novim voditeljem in novo kulinarično strokovnjakinjo se vrača oddaja Riba, raca, rak.
    9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo