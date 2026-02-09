Ko z dreves padajo legvani

V vzhodnem delu ZDA jeseni ni bilo orkanov, niti enega ne, vse so vetrovi odpihnili v Atlantski ocean. Pred novim letom je v večjem delu države pritisnil mraz, kakršnega niso izkusili poldrugo desetletje. A večina Američanov vreme sprejema, kakršno je, s prednostmi in slabostmi. Pod težkim snegom se včasih podrejo električne napeljave ali pa odpovedo običajni energetski viri in v številnih mestih so telovadnice, knjižnice in druge objekte preimenovali v toplotne postaje, kamor se lahko zateče vsakdo.

Amerika so tudi brezdomci, ki ostajajo zunaj, včasih do konca. Ljudje smo velika uganka: koliko je vredna svoboda, če ni dovolj vredno življenje? Tam, kjer je vse še dobro in prav, sosedje kličejo starejše in jih sprašujejo, ali potrebujejo pomoč, otrokom na poledenelih tratah postavijo gole za hokej. Mlajši otroci cvilijo od veselja, ko se preobračajo v snegu.

Na običajno topli Floridi spet padajo legvani z dreves, veliki kuščarji zmrznejo in se ne morejo več obdržati na vejah. Po medijskih poročilih jih nekateri uporabljajo za pice in takose. Mucu iz sosednje ulice ni treba skrbeti, ima svobodo in varnost. Če ne uživa v domačem zapečku, prihaja na obisk tudi v visokem snegu. Opremljen z veliko zeleno pentljo in sledilnikom je videti kot velika mehka kepa.

A videz vara. Bojijo se ga vsi psi, je povedala soseda, morda celo lisice, ki pogosto pridejo iz bližnjega gozda. Mr. Pickles pa je do nas prijazen, da bolj ne bi mogel biti. Uleže se na sneg, da ga pobožamo po trebuščku, preden se poslovi in se poda v naslednjo – varno – življenjsko avanturo.

Življenje je zaporedje slovesov in ponovnih srečanj, koncev in novih začetkov. Že ta teden se bo temperatura v vzhodnih predelih ZDA dvignila nad ničlo. Spomin na pravo mrzlo zimo, ki nas je obiskala po številnih pretoplih, bo lanski sneg.