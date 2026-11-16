Koncert kot izpoved

Prvič sem šla v Areno Stožice zaradi koncerta Severine pred trinajstimi leti. Dobrodošao u klub. Pesem je nastajala, ko je bila noseča, je rekla takrat, in pričakovala trenutek, ko bo na planet prišel njen sin.

Predstava, ki jo je režiral Tomaž Pandur in koreografiral Anže Škrube, je bila esenca gledališke magije, »potovanje skozi temne in svetle obraze ljubezni« v štirih dejanjih, kot je rekel Pandur, Crazy Horse, Moulin Rouge, Kubrickove Široko zaprte oči, z religioznimi in popkulturnimi referencami.

Šest let kasneje je Stožice zatresla s turnejo The Magic Tour, a za kuliso izjemno izpeljanega šova s spektakularno scenografijo v režiji Nejca Levstika je takrat viselo nekaj težkega in žalostnega, kar je bilo znano vsem v dvorani. Sodno kalvarijo matere, ki se bori za pravico, da sin živi pri njej, smo spremljali tudi pri nas. Njen boj je trajal dvanajst let.

Zdaj smo na odru Stožic videli drugačno Severino, bolj krhko, celo milo, a hkrati močnejšo kot kadarkoli. Dokazala je, da ne potrebuje več razkošnih kostumov in koreografij, samo izjemne glasbenike. Ob vseh njenih uspešnicah, od Dalmatinke, Djevojke sa sela, Virujen u te, Prijateljice ..., ki so jih spremljali posneti prizori dvajsetletne Severine, takrat še s kratkimi lasmi, se je vzdušje v dvorani prelomilo s pesmijo Rodjeno moje, posvečeno sinu Aleksandru.

Posnetki na videosteni so bili intimni trenutki matere in sina, pevka ni mogla skriti solz, dvorana je vzvalovila v emociji. Vzporedna zgodba koncerta je bilo tako njeno življenje, osebna izpoved ženske, ki je na svoji poti skoraj izgubila najpomembnejše in se znova pobrala, in se zato zavezala, da bo svoj glas vsakič znova dvignila proti krivicam in nepravičnostim. Ta večer Severina ni imela konkretnega političnega sporočila. Razen, kot je rekla: Ni pomembno, od kod smo, kakšne meje nas ločijo, pomembno je, da ljubimo in da smo v tem svobodni.