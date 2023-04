Koper ni Kalifornija

»Alkohol ostaja eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče pri nas, zato od svojih sodelavcev in še zlasti funkcionarjev občine pričakujem in zahtevam ničelno toleranco do alkohola v prometu.«

Tako je koprski župan Aleš Bržan pospremil odstop podžupana, ki je vozil pijan in mu je zato ponudil odstop. Bilo je septembra leta 2019, ko je alkohol odnesel podžupana Patrika Perošo.

»Vem, da bom nekatere izmed vas s to svojo odločitvijo razočaral in celo razjezil, še zlasti v sedanji kulturi izključevanja, ki posameznikom ne dopušča več zmotljivosti. Vendar pa se zaradi ene napake nisem pripravljen odpovedati izvrstnemu podžupanu in sodelavcu, ki je v zadnjih štirih letih pomembno prispeval k uspešnemu delovanju občine in aktivno sodeluje v številnih projektih, ki jih bomo izpeljali v tem mandatu.«

Tako je župan Bržan včeraj branil zavrnitev ponujenega odstopa podžupana Janeza Starmana, ki so mu v nedeljo začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ker je vozil pijan.

Dva povsem nasprotna odziva istega človeka na dva zelo podobna dogodka bi lahko sporočala marsikaj, a ker smo zmerndo dobronamerni optimisti, domnevajmo, da je župan hitro učljiv človek. V manj kot štirih letih je dojel, da bo hitro ostal brez podžupanov, če jih bo kar vsevprek razreševal samo zato, ker so vozili pijani.

Ob obilici službenih in družabnih obveznosti so podžupani z vseh vetrov stalno na preizkušnji. Če v Googlov spletni iskalnik vnesete besede podžupan, vozil in pijan, vam v 0,36 sekunde izpljune kar 4,58 milijona zadetkov.

Eden izmed zadetkov je tudi Laura Hoffmeister, podžupanja kalifornijskega mesta Concord, ki so jo policisti maja lani po službeni večerji zalotili pijano za volanom. Podžupanja je še, a je bila septembra obsojena na tri leta pogojne kazni. Če jo torej v treh letih še enkrat dobijo pijano za volanom, gre iz županske pisarne naravnost v zapor.