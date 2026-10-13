Koristni idioti

Kot vemo iz zgodovine, se skrajnosti napajajo pri delovanju idiotov, ki so v pohlepu po priznanju, nazivih, vplivu, moči in občudovanju zmanipuliranih množic pripravljeni poteptati osnovne človeške vrednote. Ko dosežejo zenit samovšečnosti in občutijo blaženost, ki nima več stika z realnostjo, se začne njihova poguba. Škoda je le, da ima to škodljive in težko popravljive posledice za posameznike in družbo ter povzroči številne razpoke v temeljih institucij, ki so zagotovilo, da živimo v kolikor toliko pravični skupnosti. V tej težnji po normalnem življenju ni golo idealiziranje demokracije ali vladavine prava, temveč predvsem zaveza, da bomo ostali ljudje z zdravim odnosom do sočloveka, živali in okolja, da bomo odločni pri sprejemanju obveznosti in odgovornosti ter bomo znali razsodno in ...