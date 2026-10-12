Poulični vrtovi lokalov ob nabrežju Ljubljanice se počasi praznijo v poznem popoldnevu. A odprti Kavalirji še niso rekli zadnje. Dejan, voznik, ki je spomladi rešil življenje, pomaha skozi staro mestno jedro. Kepica karamelnega sladoleda in postanek na Šuštarskem mostu. Pod njim lesena ladjica lenobno povezuje kipenje Ljubljane v popolni mozaik jeseni. Od zgoraj in spodaj. Both sides (Obe strani), kot gre v brezčasni pesmi Joni Mitchell.

Krhko listje, kot drobna pisma sreče z grajskega griča, v vrtinčastem pišu po nebu nese proti najlepši Mestni hiši. Izza vogala diši po pečenem kostanju, dim pa se vije med baročnimi pročelji kot mistična tančica. Koraki na Prešernovem trgu se umirijo ob Vivaldijevih zvokih. Adagio molto. Škrlatni odtenki zahajajočega sonca prelijejo opečnate strehe v večer. Ulične svetilke na obeh bregovih se prižigajo ena za drugo, njihovi odsevi pa na rečni gladini rišejo malone drhteče akvarele.

Dogajanja na Kongresnem trgu in sobotni vrvež na osrednji tržnici. Srečevanja in nasmehi. Cekarji. Trenutki v objemih drugih. V jesenskem (s)prehodu se skriva največji čar Ljubljane. V istem dnevu ponuja dinamiko svetovne metropole in zavetje dnevne sobe. Ko se noč spusti na ulice, skrivnostni šepet mesta vabi. Kot poletni spomin, ki greje še dolgo po tem, ko v parku Zvezda pristane zadnji porumenel plesalec s stoletne platane.

Med loki Tromostovja, ki v tem času prelamlja svetlobo drugače, se vsak dan bolj zdi, da zrak postaja za spoznanje ostrejši. A jesenski somrak ne odganja. Po domače piše preverjene zgodbe dveh dekad. Ljubljani se prav nič ni treba truditi, ne potrebuje finala, da bi bila všečna. Pod njenim umirjenim površjem spontano živahno utripa. In kako zna. Naša Ljubljana. Tudi v hladnih dneh prebuditi tisto magijo. Kot maj sredi oktobra.