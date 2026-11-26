Pred dvema letoma smo se v Sloveniji precej ukvarjali s kozarcem vode. Zveza potrošnikov je začela kampanjo Kozarec vode iz pipe, prosim! in zahtevala, da bi morali gostinci gostom to zagotoviti brezplačno.

Ministrstvo za okolje je pobudo podprlo, gospodarsko ministrstvo pa napovedalo, da bo to uredilo z novim zakonom o gostinstvu. Brezplačna voda je res pristala v predlogu zakona, a tik pred sprejetjem jo je vlada umaknila.

Gostinci so namreč opozarjali, da tudi postrežba vode nekaj stane, in tako na koncu iz tega ni bilo nič. Kazalo je, da gre za problem, ki ga pravzaprav ni.

Potem nas je lepega dne na vrhu Šmarne gore pričakal cenik: pollitrski kozarec vode z ledom – 80 centov. Lastnica gostilne je pojasnila, da ne zaračunava vode, temveč storitev. Voda je zanemarljiv strošek, stroški zaposlenih, elektrike, strojev in čistil pa ne.

Razlog za uvedbo plačila so bili tudi gostje, ki so ob enem čaju naročili več ­kozarcev vode z ledom, prinašali svoje čajne vrečke ali prosili za led za pijačo iz bidona. Skratka, iznajdljivost pohodnikov očitno nima meja in v gostilni so se odločili, da bodo temu naredili konec – s cenikom.

Včeraj sem v nakupovalnem centru omagala. Dobesedno. V slaščičarni sredi nakupovalnega vrveža sem se popolnoma izmučena sesedla na stol – pa še nič nisem kupila. Žeja je bila velika, zato sem ob skodelici kave prosila še za tri deci vode.

Na mizo sta ob skodelici prišla dva kozarca. Manjši, ki je pripadal kavi, in večji, ki je bil očitno namenjen moji žeji. Za trenutek sem hvaležno pomislila, to so pa res pozorni gostitelji. Potem je pri blagajni prišlo pojasnilo: manjši kozarec vode je brezplačen, večji pa stane pol evra. V ceno je bila vključena tudi modra slamica. Da ne bi kdo pomislil, da gre za navadno vodo.

V resnici smo si ves čas postavljali napačno vprašanje. Ne gre za vodo, gre za kozarec. Od njegove velikosti je odvisno, ali si žejen brezplačno ali ne.