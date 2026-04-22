Kako lahko ena majhna slovenska vas da toliko velikanov?

»Imejte se prou!« nam zaželi eden od številnih Sedmakov iz najbolj ribiške slovenske vasi Križ, potem ko nam skozi zapleten labirint uličic pokaže pot do kulturnega doma Alberta Sirka. Če z dvorišča tega doma bolje pogledam čez zaliv, bolj slutim, kot vidim tudi piransko Punto. Tako majhen je ta naš morski svet.

Janez Lombergar, ki je skupaj s Frankom Košuto v televizijskem dokumentarcu postavil spomenik prebivalcem Križa, je pojasnil, da je to preprosto moral storiti, ker so ga Kržani vedno znova prepričevali o svoji ne samo ribiški nesorazmernosti. Leta 1910 je vasica s 1800 prebivalci štela 200 poklicnih ribičev.

Albert Sirk: Morje, 1940

Med kriškimi velikani je arhitekt Viktor Sulčič, ki je svoje mojstrovine dal Argentini, na primer sloviti nogometni stadion Boca Juniors La Bombonera, ali pa ikono Buenos Airesa – nakupovalni center Abasto. Dramski tenorist Carlo Cossutta je prepeval v Metropolitanski Operi, v Veroni, na Dunaju in drugod po svetu.

Slikar in najbolj znani slovenski marinist, impresionist Albert Sirk. Najbogatejša Slovenka, kraljica bombaža Joža Sedmak, vdova britanskega lorda Oswalda Finneya in prva pilotka z območja Jugoslavije. Fotograf Mario Magajna je zapustil 260.000 izjemnih fotografij Trsta in Primorske.

Pesnik Miroslav Košuta, pesnik in literarni zgodovinar Miran Košuta, ki je prevedel Prešerna v italijanščino in Tomizzo v slovenščino, zgodovinarka Marta Verginella, viceadmiral trgovske mornarice pri Chevronu kapitan Marko Sulčič, ladjedelski inženir in direktor velikega projektnega biroja Maierform iz Ženeve Albert Tence, pri katerem je štiri leta projektiral tudi ladjedelski inženir Franko Košuta, igralca Livij Bogatec in Miranda Caharija, režiser Just Košuta, ki je soustanovitelj gledališča SNG Trst, dirigentka Partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Pia Cah ...

Kako lahko ena majhna slovenska vas svetu da toliko velikanov? Preprosto – živeli so 200 metrov nad morjem, če so hoteli preživeti, so se morali z morjem zbližati in vsak dan premagovati 750 stopnic. Ko pa so vtaknili prst v morje, so bili naenkrat povezani z vsem svetom.