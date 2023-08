Lažje je dajati kot sprejemati

Sočutje brez delovanja je v tem obdobju prazna beseda. In tisti, ki v teh dneh ne moremo pomagati fizično, poskušamo pomagati drugače. Poklon vsem kolegicam in kolegom, humanitarcem, gasilcem, vsem tem čudovitim ljudem, ki v gumijastih škornjih čistijo kleti, domove in dajo vsem prizadetim v poplavah občutek, da niso sami.

Cerkničana Boštjana Zrimška, predsednika društva Daruj, poznam še iz srednješolskih časov. Sam je na svoji koži izkusil moč vode, najprej žled, potem poplave, ki so novembra 2014 prizadele Notranjsko. Že tedaj se je izkazal s srčnostjo, tudi sposobnostjo organizacije, hitrim ukrepanjem. Takrat je ustanovil društvo Daruj in ugotovil tudi, kako nujno potrebni so razvlažilnik​i. Ob tej katastrofi je zato takoj vedel, kako se organizirati. Pred dvema dnevoma so zbrali več kot štirideset razvlažilnikov in se s petdesetimi prostovoljci iz Notranjske odpravili v Mozirje in okolico, v nedeljo so čistili v Nazarjah, danes so že na Prevaljah. Želim si, da v sredo, ko bo navaden delovni dan, poplave za del Slovenije ne bodo pozabljene, pravi, ko se mi po telefonu oglaša s terena. Da ljudje po začetnem valu pomoči in solidarnosti ne bi ostali sami s svojimi stiskami in razdejanimi domovi.

Zato so tako pomembna društva, kakršno je Humanitarček, ker nas opozarjajo, da je treba prav po tem, ko poplave v medijih niso več glavna novica, delati in vztrajati naprej. Zdaj je treba najprej razvlažiti prostore in hiše spraviti v tretjo gradbeno fazo, potem se začne sušiti z razvlažilniki, dezinficirati z UVC-lučmi, šele nato bodo pripravljeni za renovacijo, betoniranje, beljenje ... Te poplave so naplavile vse dobro in slabo v ljudeh, pravi. A veliko več je lepih, navdihujočih zgodb. Najbolj hvaležni smo prav mi. Da gremo lahko pomagat. Da lahko nekaj spremenimo. Sama veš, da je lažje dajati kot sprejemati.