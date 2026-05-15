Ko zrak zadiši po maju, se v nekdanjih pavšalistih iz enega od kampov okrog Limskega kanala prebudi nekaj med nostalgijo in razodetjem. Ne gre za pomlad niti za praznične dni – gre za sezono. Za trenutek, ko v vseh naših porah zabrbota želja po kampu, po borovcih, hrepenenje po svobodnem pestovanju časa – in po sosedih pavšalistih.

Včasih smo temu rekli »odpiranje sezone«. Danes je to za nas logistični projekt z elementi nostalgije in finančnega šoka. Kajti pavšalisti še obstajamo – a le po duši, fizično ne več, ker tudi pavšalov ni več, kot so bili. Oziroma jih ob Limskem kanalu sploh ni več. Za dva meseca zdaj plačamo toliko, kolikor smo včasih za polovico leta, ki se je vlekla tja v zgodnjo jesen. A nič zato. Pavšalisti se ne merimo v evrih, temveč v vztrajnosti. Ali kot se radi potrkamo po prsih: enkrat pavšalist, do konca pavšalist.

Resnica je, da pavšalisti nismo nikoli zares odšli. Samo čakamo. Čakamo na prvo priložnost, da lahko rečemo: »Gremo malo dol pogledat, če je vse še tam.« Kot da bi lahko kdo ukradel naše kamne, borovce in legendarno senco ob treh popoldne.

In potem pridemo. In ni več čisto isto. Parcela ni več »naša« oziroma je sploh ni, sosedje so raztreseni, nekateri manjkajo. Mi pa še bolj pogrešamo pavšal, ki ni bil le najem, temveč je bil naš drugi dom. Tam si štel zvezde in igral remi do polnoči, poslušal smrčanje na eni in se pritoževal nad tišino na drugi strani. Danes pa? Danes se pritožujemo nad cenami ...

A se kljub vsemu vračamo na kraj pavšala. Ker pavšalist ni racionalno bitje. Je stanje duha, prežeto z malo mazohizma, malo romantike in precej trme. In ko pod starim borovcem po naključju srečaš starega znanca, ga še vedno veselo pozdraviš: »O, lej ga, pavšalista!«

In v tistem trenutku je vse spet tako, kot mora biti. Razen cene ...