Ljubitelj zasebnih letal in športnih avtomobilov na fronti

Dolgoletni tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je v domovini znan po brkih in po švicarski ročni uri za dobrega pol milijona evrov, ki mu jo je podarila žena. Ima pet otrok iz treh zakonov. Dva od njih, hčerka Elizabeta in sin Nikolaj, sta pred vojno živela na Zahodu, zaradi poslabšanja klime pa sta se morala vrniti domov. Nikolaj, ki velja za ljubitelja zasebnih letal in športnih avtomobilov, je jeseni očetu povzročil precej sivih las. Ko je v državi potekala mobilizacija, je telefonskemu šaljivcu, ki se je pretvarjal, da kliče iz nabornega urada, dal vedeti, da ne namerava na fronto. »Razumeti morate, da sem gospod Peskov in da ne bi bilo prav, če se moram zglasiti pri vas. Zadevo bom reševal drugje,« je argumentiral svojo odločitev. Njegov oče, ki mora javnosti razlagati, zakaj ruski mladeniči umirajo v Ukrajini, je dejal, da so bile besede njegovega sina iztrgane iz konteksta.

Zdaj je Nikolaj v intervjuju za ruski časnik Komsomolskaja Pravda razkril, da se je v Ukrajini bojeval kot pripadnik enot Wagner. »To je bila moja dolžnost. Nisem mogel stati ob strani in gledati, kako na fronto odhajajo prijatelji in drugi ljudje,« je dejal in dodal: »Ko sem šel tja, sem si moral spremeniti priimek. V resnici nihče ni vedel, kdo sem.« Povedal je še, da se je boril skoraj šest mesecev in si prislužil medaljo za hrabrost.

Da se je Nikolaj Peskov boril v Ukrajini, natančneje v Lugansku, je prvi v petek razkril vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin, po poročanju CNN-a pa teh informacij ni mogoče neodvisno potrditi.

Otroci ruske politične in gospodarske elite so se v preteklosti soočali s kritikami, ker niso sodelovali v vojni v Ukrajini. Mnogo otrok najpremožnejših Rusov se šola in živi na Zahodu, ki ga Peskov po službeni dolžnosti redno kritizira.