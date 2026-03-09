Na rojstni dan me je spomnila njegova prejšnja lastnica, s katero se nista »razšla« v prijateljskih odnosih, a mu vseeno enkrat na leto zaželi vse dobro, nama z B. pa veliko energije za sobivanje z njim. Voščilu je sledilo vprašanje, kako smo, za katero – vsi, ki smo imeli kdaj opravka z Lotom – vemo, kaj pomeni. V žargonu tistih, ki imajo opravka s problematičnimi psi, je Loto pes z močnim karakterjem.

Večkrat sem se ukvarjala z idejo, da bi poskušala najti manjkajoče delce in jih sestaviti v zgodbo pasjega nebodigatreba, ki mu je v življenju uspelo, zločinca mehke dlake Jožeta Šavsa. A nočem izzivati sreče. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek

Leta ostre robove obrusijo, a je vedno treba biti na preži. Te lekcije sva se z B. naučila, čeprav Loto po šestih letih, kolikor je z nama, še vedno preseneti. Da njegovo brundanje oziroma brenčanje, če mu kaj ni prav, ni posledica travm iz preteklosti, sem že skoraj povsem prepričana. Prej kot posledica je brundanje vzrok, da je do »udomačitve« pri naju zamenjal več domov. Potrditev za to sem dobila ob letošnjem rojstnem dnevu, ko se mi je s fotografijami Lota v zavetišču – bilo ga je pol manj, ostrižen je bil na šnavcerja, potuhnjen pogled pa sem takoj prepoznala – oglasila gospa, ki ga je tja hodila obiskovat. Povedala je, da je brenčal brez razloga, a ona se mu ni dala.

Nekatere koščke Lotove preteklosti, preden je iz hrvaškega zavetišča prišel v Slovenijo, poznam. Večkrat sem se ukvarjala z idejo, da bi poskušala najti manjkajoče delce in jih sestaviti v zgodbo pasjega nebodigatreba, ki mu je v življenju uspelo, zločinca mehke dlake Jožeta Šavsa. A nočem izzivati sreče. Za zdaj smo (večinoma) v redu. Loto devetletnik me ne straši več z rjovenjem, kot me je ob prvem sprehodu na Rašico, ker vem, da tako izraža veselje. Ko pridem iz trgovine, še vedno skoči do višine mojega vratu, čeprav redkeje. Muhe, ko ni hotel iz avta, sva z B. ukrotila z zatezno ovratnico. Ko zabrenči, se že sam preventivno umakne v bunker, če ne, mu pot tja pokaževa s (pre)lahno brco. Zvečer, namesto da bi se zavlekel na samo, teži za igranje z žogico.

Domov sva ga pripeljala dan pred razglasitvijo epidemije in dva dni prej, preden je prevzela oblast vlada J. J. Loto je eden od redkih zmagovalcev tega mračnjaškega obdobja. Karkoli bo sledilo, nam trem je skupaj bolje, čeprav ne vedno lažje.