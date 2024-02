Lov na snežno kapico

Kostarika je biodiverzitetni raj na Zemlji. Na približno dvakrat večji površini od Slovenije živi okoli pol milijona vrst (v Sloveniji okoli 24.000), kar je približno pet odstotkov vseh znanih. Razkošna narava se šopiri na vsakem koraku, bodisi na žicah električnih napeljav, s katerih žvrgolijo ptice, bodisi v mestnem parku, v katerem oranžno in vijolično cvetijo drevesa. Užitek je že opazovati vso to lepoto, če pa jo hočeš pobližje spoznati, potrebuješ vodnika.

Hobi, ki ga doma zanemarjam, so ptice, zato sem zamujeno hotela nadoknaditi s spoznavanjem kostariških. Ranč, ki sva ga obiskala, velja za eno od najboljših lokacij za opazovanje ptic v Srednji Ameriki, njihovi vodniki imajo orlov­sko oko in enciklopedično ornitološko znanje. Koordinator vodnikov, Anglež Harry, ima na svojem seznamu polovico od več kot 11.000 vrst ptic, kolikor jih je na svetu.

Ljubka kotinga se nama je prikazala že prvi dan. FOTO: Boštjan Videmšek

Temu primerno na ranč večinoma prihajajo resni ptičarji, o čemer govorijo gigantski teleobjektivi, klubska oblačila zaključenih skupin (čepice z napisom Bird Nerd) in vodenja, ki obljubljajo natančno določeno vrsto ptice. Visoko na seznamu trofej sta kolibri snežna kapa (Microchera albocoronata), oblečen v vijolično-rjavo-rdeče perje in belo kapo (samec), ter ljubka kotinga (Cotinga amabilis), ki blesti v smrkčje modrem perju z vijoličnim podbradkom in prsmi.

Ogrličasti trogon (Trogon collaris). FOTO: Boštjan Videmšek

Dnevi na ranču sledijo ptičjemu­ bioritmu. Po jutranji kavi se ptičarji premaknejo na zgornjo verando, na kateri krmilnice za kolibrije ponujajo priložnost za oster posnetek hiperaktivnih ptic. Z Boštjanom sva imela začetniško srečo, snežno kapico (in ljubko kotingo) sva videla že prvi dan. Napetost tistih, ki so prišli z Aljaske ali Floride, pa ju še niso ugledali, je bilo čutiti v vsakem premiku fotografskega kanona.

Ogrličasti arakari (Pteroglossus torquatus). FOTO: Boštjan Videmšek

Boštjan, ki se ga je kava že prijela, je začutil priložnost za potegav­ščino. »Snowcap!« je vzkliknil in kanoni, ki so ostrili nekaj na levi, so se v trenutku obrnili na desno, njihovi lastniki pa živčno spraševali: »Kje?« Od smeha sva popadala po tleh, njim ni bilo tako smešno. »Pazi, ko boš naslednjič potegnil ptičarja. Lahko te stane življenja,« je Boštjana napol za šalo, napol zares opozoril eden.