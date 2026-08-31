Lov na starost ali drugačno obliko mladosti

V mestu začasnega bivališča sem na spletu na hitro preveril, kje je najbližji fitnes na prostem. Samo kilometer stran so me čakale naprave za prijetno razgibavanje zaspanega telesa in razvajanje zdravega duha. Še nasmehnil sem se, ker je bil otok za rekreacijo v mini parku ob cerkvi. Bolj kisel izraz pa je bil na obrazu, ko sem uzrl priročna orodja za razgibavanje starejših in gibalno omejenih. Ampak to ni moglo odgnati vedrega razpoloženja v sredozemskem podnebju. Mar sam sodim med starejše, ko sem na polovici šestega desetletja, odkar je svet dobil novega ustvarjalca lastnih zamisli? Ko sem bil še rosno mlad, smo pri podobno starih brez slabih namenov že osvetljevali pot proti zvezdam in legendam. Res je, v rednih tedenskih nogometnih obračunih že kultnega El Kixica nosim beli dres ...