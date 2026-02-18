So dnevi, ki so kar tako. In pride tudi tak dan, ko ne greš nikamor. Ko je zunaj premrzlo in tečno dežuje. Po rutinskem opravilu v kopalnici ostaneš v topli frotirasti pižami. Kava in časopis, televizije pa si ne želiš prižgati.

Še zgodaj dopoldne prileti prijateljevo telefonsko sporočilo, da na dan kitajskega novega leta ne bi smeli početi petih stvari, če hočemo obdržati srečo in denar.

Na 17. februar si tako ne bi smeli umiti ali ostriči las, saj bi bilo to, kot da bi odplaknili denar. Druga pomembna stvar je, da si za zajtrk ne omislimo kaše, kajti na Kitajskem ta velja za jed revežev in bi si lahko priklicali revščino. Na kitajski novoletni dan ne smemo pometati po stanovanju ali hiši, saj bi s tem »zmetlali« stran srečo. Tudi smeti morajo ostati na mestu. Če ni nujno, na ta dan ne smemo vzeti tablete proti glavobolu, saj bi si s tem lahko navlekli kakšno bolezen. Tudi pralni stroj si mora na praznični dan odpočiti, tratenje vode namreč pomeni nespoštovanje do kitajskega boga vode.

Hmm … Morda vse to ne bo prineslo bogastva in sreče, če smo vsaj malce vraževerni, pa ju tudi odneslo ne bo. Ampak od sporočila je preteklo že nekaj dni, in če me spomin ne vara, sem si prav včeraj umila lase, odnesla smeti, oprala »ta temno rundo«, vzela alkaseltzer. Edino kaše nisem jedla. Kaj pa zdaj?!

Morda nič. Morda pa se sreča ne skriva v neumitih laseh in nepometenih tleh, temveč v tem, da si kljub sivemu dnevu dovolimo majhen premik.

Stopim iz pižame. Grem ven, na zrak, na kavo. Zvečer pa le prižgem televizor. Na sporedu je Novi kino Paradiž – brezčasni film, ki se je zavestno odpovedal spektaklu in iluziji glamurja ter v ospredje postavlja spomine, prijateljstvo in drobne trenutke, iz katerih je stkana prava sreča.

In morda je to dovolj.