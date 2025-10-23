Mala bežna srečanja

Med bivanjem na Kitajskem je bila ena od mojih želja obisk njihove tradicionalne opere. Gre za obliko glasbenega gledališča, katerega korenine segajo stoletja nazaj in združujejo glasbo, ples, borilne veščine, akrobatiko ...

Vabilo, ki sem ga prebrala na eni od spletnih strani, je ponujalo celo »predigro«, med katero se je eden od glavnih igralcev na odru naličil pred občinstvom. Kupila sem si vstopnico za mizo v prvi vrsti, se elegantno oblekla in veselila prijetnega večera v gledališču.

Posedli so me k trojici – poleg mladega para je bil tam še starejši moški. Zapletla sva se v pogovor in povedal mi je, da prihaja iz Kolumbije ter da se naslednje jutro opravlja v Nepal. Nameraval je v bazni tabor pod Everestom. Beseda je dala besedo in še pred začetkom predstave sva obdelala kup tem, povezanih z alpinizmom.

Poznal je nekaj poljskih alpinistov, slišal za Wando Rutkiewicz, ne pa tudi za Vikija Grošlja ali Andreja Štremflja. Globoko sem vdihnila in hitela pripovedovati o izjemni odpravi leta 1979, na kateri so naši alpinisti z osvojitvijo vrha po zahodnem grebenu spisali zgodovino. Od Everesta sva prešla na moj poklic, obdelala vreme, razmere za plezanje ter njegova pričakovanja, kako bo pod najvišjo goro na svetu. Po koncu predstave sva se poslovila in si zaželela srečo.

Na neznanca sem se znova spomnila pred dnevi, ko sem brala o plezalcih, ujetih v snežnem viharju na Everestu. Sogovornikovega obraza danes ne bi več prepoznala, njegova zgodba pa me še spremlja. Spomnim se navdušenja, s katerim je govoril o avanturi, in pojasnil, zakaj se je odpravil nanjo – ker ima preprosto rad gore.

Malih bežnih srečanj je bilo v septembrskih tednih precej in vsako mi je nekaj dalo. Kak vtis, včasih kup neodgovorjenih vprašanj ter razloge, da se splača kdaj oditi na pot. Če se le ima človek tudi kam vrniti.