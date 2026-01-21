Mala čokoladna skrivnost velikih slaščičarskih mojstrov

Nečak je imel kakšna štiri leta, ko je prvič v življenju videl zimski sladoled. Nikoli ne bom pozabila, kako sva sedela v spodnjeidrijski slaščičarni, v roki je držal kornet s trdo kepico in jo začel lizati.

Premagal me je glasen smeh, fantič pa je nekaj časa zmedeno gledal mene, nekaj časa sladico, prav nič mu ni bilo jasno, zakaj se stvar ne topi. Kako bi, otrok, doma tik ob italijanski meji, lahko vedel, da to ni klasični sladoled, pač pa … Kaj, pravzaprav?

Zame poleg barvic Giotto in soka Pingo vsekakor eden od najbolj živih spominov na otroštvo. Še danes, ko se na vseh koncih in krajih trudim klestiti zaužite kalorije, me nekajkrat v sezoni premaga nostalgija. Prezebel obraz pomolim v notranjost slaščičarne Emilija, tam pa največkrat že vedo, po kaj sem prišla.

Z lahkoto se uprem kremnim rezinam, baklavam in tortam vseh vrst in okusov, zelo težko zimskemu sladoledu. Zanimivo je, da mi sredi najhujše vročine redko zadišijo sladoledne kepice ali korneti, prav tako se brez težav uprem sladkim bombam v podobi novodobnih lučk. Če pa imam možnost kupiti zimski sladoled, je zgodba čisto drugačna.

To je nasploh ena od redkih stvari, ki sem jih – oboževalka vročine in vsega, kar pride s poletjem in dolgimi svetlimi dnevi – pripravljena sprejeti kot del zime. Ko oblečena kot medved drgnem stekla na zamrznjenem avtomobilu in jadikujem, da sem bila v prejšnjem življenju najbrž Arabka, me misel na okusno sladico vsaj malo potolaži.

Menda imajo v eni od mariborskih slaščičarn še vedno v ponudbi zimski sladoled in morda mi ga bo nekoč celo uspelo okusiti. Čeprav sem kot zaprisežena lokalpatriotka prepričana, da ne more biti boljši od »našega«. Morda pa za dobro jutro ne bi smela biti tako iskrena? Ne nazadnje so se vojne skuhale tudi iz veliko manj pomembnih razlogov, kot je mala čokoladna kepica, ki nudi toliko zadovoljstva.