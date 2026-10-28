Moja kolesarska zmaga

Po mestu se, kadar je le mogoče, vozim s kolesom – v prijetnem soncu, vročini, mrazu, najraje v suhem vremenu, včasih tudi po dežju ali snegu. Ne le zato, ker je tako mogoče najhitreje priti do cilja, ampak ker lahko tako opazujem dogajanje v mestu. Nimam supermodnega in superdragega kolesa, ampak star železen Rogov »bicikel«, ki sem ga iz druge roke kupila še v študentskih letih in je starejši od mene. Kupila sem ga, ker je bila to najcenejša rešitev, a zdaj je v trajnostnem duhu že dolgo z mano. Od takrat se je močno spremenil: nima več prestav, ima drugo barvo, košaro, velik zvonec in številne nove dele. Sodelavec ga je označil za kultnega. A to ni bilo enostavno doseči. Kolesarski servis, kamor ga vozim na popravilo, namreč prodaja tudi nova kolesa. Vedno, kadar sem prišla, da bi ...