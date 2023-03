Mali Nacho, veliko srce

Jeseni pred petimi leti sem spoznal malega kuža z velikim srcem, ki je duo z Bobijem – ta je bil sicer brez rodovnika, a nadvse žlahten pasji prijatelj – razširil na kvartet z Andrejo in Nachem. Čeprav sem vedel, da ima zahodnovišavski beli terier s španskim imenom dokaj plemenito poreklo, se nikoli nisem posebej posvetil njegovemu rodovniku. Vedel sem, da je njegova mamica imenitna Džini, doma za Bežigradom, in da je Nacho ugledal luč sveta na isti datum kot jaz, le da 44 let pozneje. Sicer je imel malce smole, ker se je skotil z okvaro živca na zadnji tački, a ima neizmerno srečo, da je zaradi tega tako simpatično poseben in da sproža valove posebne naklonjenosti in ljubezni.

Šele po štirih letih skupnega vandranja, ki ga je medtem osiromašil Bobijev odhod v večna lovišča, sem postal pozoren na Nachev rodovnik. Če sem mu v vsem najinem skupnem času že namenil toliko ljubkovalnih vzdevkov, kot so lutka, belinko, kepica, baraba, tiger, zver, inšpektor Vodmata itn., se mi je zdelo vredno pregledati imena njegovih prednikov. Iz prve sem se od srca nasmejal, ko sem ugledal ime njegovega očeta. Trčkov Dik je bil vzgojen v psarni Trčkova na Vrhniki, nato pa se je zgodilo, kar se je imelo zgoditi s prelestno Ljubljančanko Illy West in Show, po domače Džini. Nacho je torej eden od potomcev Dika in Džini, na karkoli že pomislite ob njunih imenih. Brez skrbi, nič ne zamerim.

Zanimiva so tudi imena Nachevih dedkov in babic. Dikov oče je bil Glencoe's Diamond Star, mamičino polno ime pa je bilo Cserintagi Betyar Ani. Džinina starša sta nosila imeni Straus of Surprise oziroma Minni. Nadvse domiselna so tudi mnoga imena z začetka rodovnika: White Headlines's Mad Love ali pa, denimo, Touch of Class du Moulin de Mac Gregor. Tam nekje sem našel tudi prednika z imenom Roccoco Zanzibar Bruno. Posvetilo se mi je, zakaj sva z Nachem tako pasje povezana.