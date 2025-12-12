  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Kič

    Te dni se sprehajam po svojem priljubljenem parku tik ob morju in vsak dan opazujem krvavo zahajanje sonca.
    FOTO: Miha Šimnovec/Delo
    Galerija
    FOTO: Miha Šimnovec/Delo
    12. 12. 2025 | 05:00
    2:44
    A+A-

    Spušča se vse nižje in vsak dan se malce prej dotakne obzorja, nato pa vsakič malce hitreje potone v … morje. Na nebu še nekaj časa traja drama razburkanih barv. Še petnajst, dvajset minut se oblaki odevajo v različne barve, kot da bi tekmovali, kateri od njih bo bolj rdeč in kateri bo bolj podoben ognjenemu kralju.

    In vsak dan pomislim – kako kičasto! Če bi mi kdo poslal razglednico s takšno sliko, bi pomislila – mar res nima malce več okusa? Če bi kateri od slikarjev naslikal to nebo z ogromnim rdečim soncem, ki je že do polovice potonilo v morje, bi mu svetovala, naj zamenja poklic. Če bi začel pesnik vse skupaj opisovati z žarečimi besedami in krvavimi metaforami, bi mu rekla, da ne morem pojesti toliko sladkorja.

    A naravo neizmerno obožujem. Vsak dan stojim kakor začarana in spremljam sonce kot vernica rdečega boga. Vsa se mu globoko priklanjam in v sebi gojim kult krvave zvezde, prepričana, da na svetu ne obstaja nič lepšega. Ko končno pade mrak, se vprašam, ali je narava lahko kičasta?

    Seveda poznam odgovor, seveda se mi morje smeje, seveda me malce mrazi in hitim domov, dokler še vidim tla pod nogami. Tema me izziva z vprašanjem: je to realizem ali romantizem? Kič, odgovarjam, to je kič, ker je v tem dejanju, ki se vsak dan ponavlja, preveč zlate krvi, preveč melodrame v enem sončnem zahodu in preveč barv v odsevih z morske gladine …

    Nato pa grem znova v svoj priljubljeni park in se s konicami čevljev dotaknem morja, medtem ko se sonce počasi spušča – rdeče od strasti, do popolnosti okroglo in zapeljivo do presilovitega vznemirjenja. Vesolje ni umetnik, si rečem. Ni slikar, temveč slika. Ni pesnik, temveč pesem. Ni dramaturg, temveč drama.

    Sram me je lastnega vprašanja. Sezujem čevlje in bosa stojim v mrzlem morju. In nič več ne razmišljam o kiču, ampak o toplih nogavicah. O tem, kako lahko zdržim ta dotik – tukaj in zdaj. Morje hoče odgovoriti na moje vprašanje – počakaj, pravim, bom jutri znova prišla.

    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nagrade za specializante

    Nejevolja zaradi razlikovanja

    Med prvo obravnavo na vladi in posredovanjem predloga v državni zbor se je znesek s tisoč evrov bruto znižal na šeststo evrov bruto.
    Barbara Eržen 11. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutromorjenarava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    Gregor Božič: Kaj nam ostane v spominu in kaj se nam prikrade v sanje

    Mojster filma in hranitelj starih sadnih sort na Goriškem, ki s svojo ustvarjalnostjo presega meje Slovenije.
    12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Erdoğanovo trgovanje z nekdanjimi teroristi

    Kritiki avtokratskemu predsedniku očitajo, da v pogajanjih s kurdsko skupino počne tisto, kar je nekoč očital opoziciji.
    Novica Mihajlović 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boris Lozić

    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Janez Tomažič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Zavrnitev SD lahko vpliva na slabši rezultat Preroda

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boris Lozić

    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Janez Tomažič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Zavrnitev SD lahko vpliva na slabši rezultat Preroda

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo