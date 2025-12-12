Spušča se vse nižje in vsak dan se malce prej dotakne obzorja, nato pa vsakič malce hitreje potone v … morje. Na nebu še nekaj časa traja drama razburkanih barv. Še petnajst, dvajset minut se oblaki odevajo v različne barve, kot da bi tekmovali, kateri od njih bo bolj rdeč in kateri bo bolj podoben ognjenemu kralju.

In vsak dan pomislim – kako kičasto! Če bi mi kdo poslal razglednico s takšno sliko, bi pomislila – mar res nima malce več okusa? Če bi kateri od slikarjev naslikal to nebo z ogromnim rdečim soncem, ki je že do polovice potonilo v morje, bi mu svetovala, naj zamenja poklic. Če bi začel pesnik vse skupaj opisovati z žarečimi besedami in krvavimi metaforami, bi mu rekla, da ne morem pojesti toliko sladkorja.

A naravo neizmerno obožujem. Vsak dan stojim kakor začarana in spremljam sonce kot vernica rdečega boga. Vsa se mu globoko priklanjam in v sebi gojim kult krvave zvezde, prepričana, da na svetu ne obstaja nič lepšega. Ko končno pade mrak, se vprašam, ali je narava lahko kičasta?

Seveda poznam odgovor, seveda se mi morje smeje, seveda me malce mrazi in hitim domov, dokler še vidim tla pod nogami. Tema me izziva z vprašanjem: je to realizem ali romantizem? Kič, odgovarjam, to je kič, ker je v tem dejanju, ki se vsak dan ponavlja, preveč zlate krvi, preveč melodrame v enem sončnem zahodu in preveč barv v odsevih z morske gladine …

Nato pa grem znova v svoj priljubljeni park in se s konicami čevljev dotaknem morja, medtem ko se sonce počasi spušča – rdeče od strasti, do popolnosti okroglo in zapeljivo do presilovitega vznemirjenja. Vesolje ni umetnik, si rečem. Ni slikar, temveč slika. Ni pesnik, temveč pesem. Ni dramaturg, temveč drama.

Sram me je lastnega vprašanja. Sezujem čevlje in bosa stojim v mrzlem morju. In nič več ne razmišljam o kiču, ampak o toplih nogavicah. O tem, kako lahko zdržim ta dotik – tukaj in zdaj. Morje hoče odgovoriti na moje vprašanje – počakaj, pravim, bom jutri znova prišla.