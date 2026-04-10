Spominjam se spomladanskega dne pred tremi desetletji, ko smo obhodili cel Trst in naposled v dragi trgovini kupili drago, pravzaprav najdražjo obleko, nedaleč stran še najdražje čevlje v mojem življenju. S soplesalcem v belem suknjiču, vijolični srajci in z rdečo kravato še zdaleč nisva bila barvno usklajena. Kako sva ubirala plesne korake, mi je spolzelo iz spomina, a kot sem z veliko žalostjo slišala pred leti, naj bi odšel v cvetu mladosti, za kar še vedno upam, da se ni zgodilo.

Moja tedaj imenitna temno temno modra obleka iz prave svile, vsa ta leta shranjena v škatli, ker mi jo je po plesu škoda še kdaj obleči – tudi krasni čevlji so enkrat zapustili dom brez sledi uporabe –, se danes zdi zelo preprosta. Vsekakor ne za maturanca, na katerem so pričakovane dolge koktajl obleke z globokim izrezom, odprtim hrbtom in veliko bleščicami, zavidljivo dolgi lasje in brezhibno naličeni obrazi, za njimi pa mnoge delovne ure frizerk, manikerk in vizažistk.

V torek bom na maturantskem plesu med mamami, a čez mesec dni bo znova nekaj moje mature. Trideseto obletnico bo v podzemlju nekdanjega nunskega samostana, ki ga je v našo šolo preuredil Plečnik, proslavila kar cela generacija. Kot kažejo organizacijske okrožnice, pozivi k plačilu pogostitve, sošolec Borut tudi v srednjih letih ostaja v kondiciji. »Razred, ki bo najbolj množično zastopan, prejme nagrado, in sicer enodnevni izlet v Gardaland z vmesnim postankom v Palmanovi. Prav tako apeliram, da na obletnico ne hodite brez delovnih zvezkov. Upam, da so vloge za dom starejših občanov že pri vseh oddane, da ne bo potem 'nisem vedel'.«

Profesorje, ki so se naposlušali »nisem vedel«, zdaj upokojene videvam na kolesu, tudi v smučarskih krajih, našega razrednika in matematika pa novinarji nadlegujemo kot predsednika uprave (zdravstvene) zavarovalnice. »Rezervirajte si termin, poskrbite za varstvo otrok, privarčujte denar za taksi. Saj veste, ko se dobimo f-jevci, še abstinenti malo pogledajo v kozarec,« za uvod v majski večer naroča sošolec Miha.