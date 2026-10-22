Med iskrenimi ljudmi

Letos že vse leto živimo v predvolilni kampanji. Najprej državnozborske volitve pa takoj referendumi, zdaj še lokalne volitve in še pred drugim krogom spet referendum. Predvolilna in predreferendumska kampanja prinašata neznosen hrup. Eni kričijo eno, drugi diametralno nasprotno, vmes ni ničesar. Ne tišine ne razmisleka. Najglasnejše so v času družbenih omrežij, ki so preglasila relativno umirjenost klasičnih medijev, kjer si je treba vzeti nekaj časa, laži. Množijo se hitreje kot zajci. Vsaka namnoži nekaj novih in tako naprej. A še bolj fascinantno je, da lahko neštetokrat napišeš, da je tisto, kar je nekdo povedal, laž, pa resnica ne bo slišana. Smo utrujeni od resnice? Še nekaj tednov bomo poslušali obljube lokalnih kandidatov za čestitke. Naša mesta bodo Indija Koromandija, če jih ...