Tina Košir v reviji Outsider v kolumni Za soncem opisuje, kako srečati mesto, ga doživeti, se mu pustiti dotakniti ..., ter o navdihu podkasta s pesnikom Davidom Whytom. O tem, kako je med bivanjem v Parizu po mestu pohajkoval – za soncem. Zjutraj je stopil iz stanovanja in se peš odpravil po obsijani strani ulice. Pa z nje zavil tja, kamor je sonce osvetlilo pot naprej.

Hodil je počasi, obraz nastavljal žarkom, opazoval ljudi, raziskoval okolico, in ko je na poti naletel na zanimivo kavarno, knjigarno, starinarnico …, je vstopil in se prepustil pustolovščini odkrivanja zakladov, ki jih skrivajo takšni kotički. Tako se je prepuščal vodstvu sonca, dokler ni zašlo. Čeprav je v Parizu bival več mesecev, ga sonce nikoli ni odpeljalo po isti poti: vsakič mu je razkrilo kakšno svežo smer. Tako se mu je odstrla edinstvena poezija mesta.

FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Misli odpotujejo v Pariz. Izpred štirih let. V vetru šepet. Vrt. Ta ljubezen. Prévert. Tisoč in tisoč let bi bilo premalo, da bi se izreči dalo, bežen trenutek večnosti v svetlobi nekega jutra … In kako močna reminiscenca je tudi Rim. Priklon dehtečih pinij, obrisi angelov na večernem mareličnem nebu. Večno mesto je kot ples življenja, Il ballo della vita … Pa London, ki vsakič znova malo ožame srce. Nemi kipi in glasne fontane. Črn taksi in boemska rapsodija med vožnjo na deželo. Na grad Highclere, ki skozi vitraže brani divji vetrni ples v do tal razvejenih cedrastih dreves. Neopisljiva eksplozija. Prizorov in čustev. Kot jih na jesen premore New York. Za vedno naš.

In moj Amsterdam. Z njima. Na prelomu dneva z nočjo je kot slavnostna večerja. Sprosti počutje. Kot se zgodi pri plesu. Med zvezdnim nebom in gladino kanalov. V poznejših urah oživi drugače. In ga varuje večna Rembrandtova Nočna straža. Zjutraj pa prebujajo van Goghove Sončnice ... In kot še sklene Koširjeva: Mesto ve, kje si ... Dovoliti mu moraš, da te najde. Dovolimo si biti najdeni.