Milina z Milo Kačič

Za marsikoga je ostala Merklinka iz filma To so gadi: glasna in prepirljiva soseda, ujeta med dvoriščne zidove in svojega moža »pijanduro staro«. Za druge bo vedno poštarica iz Vesne: ženska, ki sredi kratkega prizora slastno pomaka kos mastne klobase v zenf, se obriše v obleko, odide – na pošto – in v teh nekaj sekundah ustvari antologijski prizor. Bila je članica ljubljanske Drame, z opusom, za katerega se, kot je sama rekla, ni nihče tepel. Vloge so bile majhne, režiserji so ji priznavali smisel za komiko, ona pa si je želela vlogo Shakespearove Julije, vlogo, ki je nikoli ni dobila. In potem so tu njeni verzi, poezija. Ljubezen, ki pride silovito in prehitro mine. Kipar, ki ostane v spominu. Sin, ki odide prezgodaj. Samota, ki se ne zapolni. Njena bolečina.

Ničkolikokrat sem v sožalna pisma zapisala njen verz: Ni smrt tisto, kar nas loči... Prijateljici, ki ji je umrla mama. Sosedi, ki ji je umrl mož. Staremu stricu, ki je pokopal svojo ženo. A šele po smrti svojega očeta sem začenjala razumeti njene besede, da so vezi med nami močnejše, brez pomena so razdalje, kraj in čas. Morda sem se z njenimi besedami le tolažila, morda se je z njimi tolažila tudi ona.

Zdaj, 26 let po njeni smrti in dobro stoletje po rojstvu, so pri založbi Mladinska knjiga izdali knjigo Marijana Ruperta o njenem življenju Nič več te ni. Mlada generacija morda ne ve več, kaj so gadi in kaj vesne, pozabljene so povojne premiere na starem odru stare Drame, svet se je spremenil, obrazi so se zamenjali, njeni verzi pa so še vedno živi. Med tisoči spoznala tvoj korak bi v vseh mogočih ritmih nog hitečih ... Moja mala dlan bi kakor sladka misel rada šla ti čez obraz teman ... Nad reko ti mi vrbe veja bodi ... Če te pokliče ljubezen, prisluhni ji.

Ko danes njene besede znova beremo, ne govorijo več le o njej, temveč o nas. O izgubah, ki jih nosimo, o bližinah, ki jih nočemo izgubiti. Med ljudmi, ki so si blizu, na koncu res niso pomembni ne razdalje, ne kraj, ne čas.