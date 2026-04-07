Milu s prelaza Giau

Prelaz Giau v belunskih Dolomitih je kraj neizmerne lepote, nabit z zgodovino od pradavnine, ko je območje naseljeval mondevalski človek, do prve svetovne vojne, ko je po teh krajih hodil Ernest Hemingway, dandanes pa je praktično vse dni v letu nabit predvsem s turisti. A moj spomin na »passo« se poleg zimskega pohodništva po poteh mimo markantnih gora Averau, Nuvolau in Cinque Torri vedno znova najprej vrača k Milu.

Prvič sem jo spoznala pozimi 2016, vsaj tako pravi datum prve serije fotografij, na katerih samozavestno leži na mizi terase gostišča nekaj kilometrov pod prelazom. V mentalni beležki je bila zapisana kot velika črna košata lepotica, h kateri ne pristopiš takoj, ampak najprej preveriš, ali je varna za božanje. Ime ji je Milu, mi je povedala gospodarica gostišča. Pokazalo se je, da je Milu eno takšno milo bitje, s katerim sva takoj postali prijateljici. S psi je mnogo lažje kot z večino ljudi. Ko sem izbrskala fotografije iz tistega leta, se mi je spet potrdilo, kakšen pretkan iluzionist je spomin. V moji glavi je bila Milu mlada odrasla psička, na fotografijah pa so se ji na bradici že belile dlake.

Milu marca letos. FOTO: Boštjan Videmšek

Naslednji fotoalbum Milu je iz leta 2020, čeprav sem prepričana, da sem jo obiskala tudi vmes. Na teh fotografijah ni več spuščena, ampak zaprta v pesjaku za gostiščem, kamor turisti ne zahajajo. Sodeč po iztrebkih na betonskih tleh pesjaka in zamotanosti njene goste dlake je bilo videti, da tudi oskrbniki k njej bolj redko pridejo. Ne glede na to ali pa prav zato me je veselo pozdravila in mi skozi lino v leseni ograji v čohanje ponudila skuštrano glavo z lepimi rjavimi očmi.

Spet je minilo nekaj let, preden sva se znova videli, a takrat sem videla samo še jaz. Kuštrava glava me je iz pesjaka pogledala z mlečno motnimi očmi. Tudi zadnje noge je niso več najbolj držale. A nedvomno me je bila vesela. Ulile so se mi solze. Boštjanu sem poslala fotografijo s pripisom: Milu se mi je sturilu. Naslednji dan sem ji prinesla priboljške, ki jih je počasi, a z užitkom pohrustala. Poslovili sva se z obljubo, da bo naslednje leto še tam. Če je previharila vsaj dvanajst zim na 2000 metrih pod milim nebom, bo še naslednjo. Mila Milu.