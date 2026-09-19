Mladenka v muzeju

So stvari, ki včasih dodatno zmotijo mojo pozornost, ko se jo že tako trudim ohranjati, kadar mi nekdo nekaj na dolgo in široko razlaga. Ali pa gre za vzklike navdušenja, otročje igrivega, kar iz tišine. Tako je z mucki, kužki, dojenčki in … staro nokio, na primer. Pogled nanjo me je zadnjič tako razveselil, da sem se takoj hitro razgledala okrog in si zakrila usta. Ampak dekleta, ki je sedelo poleg nje, to sploh ni ganilo. Še pred desetletjem sem uporabljala tako imenovani mobitel na preklop. Ob pojavu pametnih telefonov se kljub digitalni pismenosti od flip nokie nisem mogla ločiti, prehod mi je bil tako rekoč vsiljen. »Kaj pa imaš to?« me je vprašal nekdo, ki se je zanimal, da bi me vključil v svojo digitalno ekipo. »Od tega se boš morala posloviti.« S tisto službo potem – tudi zato – ...