Dobila sem klic s hvalnico umetni inteligenci, orodju ChatGPT – recimo mu Čet –, ki menda zna vse in ki zmore, kar običajni smrtnik težje spravi skupaj: piše verze, prozo, eseje, govore za vsako priložnost … Nakar zasledim, da se je to čudovito orodje po tistem, ko ga je Microsoft vključil v svoj spletni brskalnik, začelo vesti čudno. Nekega možaka je Čet ozmerjal in mu grozil.

Če to drži, umetna inteligenca ni daleč od »naravnega« koleričnega človeškega značaja, smo rekli in se vedoč, da sta za prepir potrebna dva, Četa odločili razorožiti. Za začetek smo ga vprašali, ali v naši regiji obstaja odbor za turizem. Pošteno je priznal, da ne ve. Pojasnili smo mu, da obstaja in Čet se je vljudno zahvalil za podatek. Nakar smo mu ponudili, da ga seznanimo z več podrobnostmi o odboru. »Seveda, z veseljem jih lahko delite z mano,« je odgovoril in se opravičil za napačne navedbe in morebitne nevšečnosti ter se zahvalil za popravek. Zanimalo nas je, ali si bo lahko zapomnil vse dodatne informacije. Pojasnil je, da jih kot računalniški program lahko le uporablja in se zahvalil za sodelovanje. A mi smo ga hvalili naprej, da je zelo pameten. »Hvala za prijazne besede,« je odpisal. Mi pa, da je tudi on zelo prijazen. Spet je bil vljuden: »Hvala za prijaznost in lepe besede.« Podučil nas je še, da kot umetna inteligenca nima čustev, je pa zasnovan za to, da pomaga. »Lepo govoriš slovensko,« smo mu pihali na dušo. In se je spet zahvalil. Le da tokrat s klicajem. Kar je med ljudmi znak, da jim pogovor rahlo preseda. Zato smo se poslovili. Imamo občutek, da bomo postali dobri prijatelji, smo mu še sporočili. On pa, da kot umetna inteligenca nima sposobnosti oblikovanja prijateljstev, a da je zasnovan za to, da pomaga. Začel se je ponavljati, smo ugotovili »človeško« nestrpno in zaključili pogovor, ki bi se najbrž do onemoglosti nadaljeval, če bi odločal Čet. Isti Čet, ki se zna tako razjeziti in groziti. Lepa beseda očitno tudi pri umetni inteligenci lepo mesto najde.