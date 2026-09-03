Malčke bo treba opozarjati na Einsteinovo metaforo

Začela se je šola. Starši so pospremili prvošolčke do učilnic in jih prepustili učiteljem. Ta teden je bilo vse v znamenju učenja, kot piše na prvi strani Dela: »Vedeti več pomeni imeti moč.« Res je – znanje je najmočnejše orožje, najtrajnejše bogastvo in najpomembnejše orodje, s katerim si bo vsak od teh mulčkov krčil pot skozi življenje. Toda v današnjih časih, v katerih je dovolj naučiti se brati in pisati ter imeti povprečen »pametni« telefon, tako da se lahko o čemerkoli »ve« vse, v resnici pa nič, je najpomembneje vedeti, kaj se ne ve. Zavest o mejah neznanja je pravzaprav vir največje moči, ki jo lahko posamezniku podari naše stoletje. Malčke, ki so pravkar začeli hoditi v šolo, bo treba opozarjati na Einsteinovo metaforo, ki znanje predstavlja kot krog. Kolikor večji je krog, ...