Modrikasta skodelica

Ko je južnokorejska pisateljica Han Kang pisala svoj zadnji roman, v katerem se protagonistka v globokem in neskončnem snegu odpravi na otok Čedžu, da bi poskrbela za prijateljičino ptico, a jo tam poleg živali pričaka še soočenje s pokolom, ki je v štiridesetih letih na otoku spremljal zatiranje delavske vstaje in v katerem je umrlo okoli trideset tisoč ljudi (ali okoli osemdeset tisoč, če je verjeti drugim virom), okoli štirideset tisoč pa jih je pobegnilo na Japonsko, je razvila nekaj navad.

Bila jih je primorana razviti, kajti pisati o pokolu je pomenilo prebirati na stotine pričevanj, zreti v podobe teles, ki niso več telesa, ležati pod pisalno mizo in si zamišljati, kako bi se počutil človek, vržen ali zakopan v luknjo; bila je, kot zapiše v nedavno izdani knjižici Light and Thread (Svetloba in nit), v kateri refleksije o svojem pisateljskem procesu prepleta s poezijo in vinjetami o oskrbovanju svojega vrta, bližje mrtvim kot živim.

»Prizadevala sem si ohranjati nekatere rutine. (Ni mi vselej uspelo.),« zapiše v knjižici. »1. Se vsako jutro prebuditi ob pol šestih in – ko so bile moje misli najbolj jasne – nadaljevati pisanje tam, kjer sem končala prejšnji dan. 2. Se vsaj enkrat dnevno sprehoditi ob potoku nedaleč od hiše, v kateri sem tedaj živela. 3. V čajniku, navadno rabljenem za pripravo zelenega čaja, prelivati lističe črnega čaja in ob vsaki ­vrnitvi za pisalno mizo popiti le eno skodelico. Tako je dejanje zrenja v modrikasto notranjost te drobne skodelice šestkrat ali sedemkrat na dan za nekaj časa ­postalo središče mojega ­življenja.«

Tudi sama vselej pišem ob čaju in tudi sama sem vselej, ko sem se selila – in selila sem se pogosto – ali bivala na pisateljskih rezidencah, občutek doma našla v čajniku. Kajti vsak od nas potrebuje sidrišče, naj bo to v predmetu, navadi, kraju ali sočloveku; in sleherni privez je vreden svojega imena.