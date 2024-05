Modrost iz škatlice

Ženske torbice so kot čarobna skrinjica, iz katere potegneš nešteto (ne)potrebnih malenkosti. Lahko pa so tudi zakleta jama, v kateri najdeš vse, le tistega, kar nujno potrebuješ, ne. Da so torbice pogosto en sam kaos, je »javna tajna«. Zanjo ve žal tudi marsikak moški, ki iz hlačnega žepa v ključnem trenutku potegne odrešilne ključe od doma.

V svoji torbici sem dlje časa nosila tudi škatlico bombonov. Bila je za nekakšno prvo pomoč, če bi me v gledališču popadel neustavljiv kašelj in bi publika namesto predstave (grdo) gledala mene. Bolj kot videz škatlice me je zanimala njena vsebina, potem pa sem na notranji strani pokrovčka zagledala napis: You Look Like A Star. Videti si kot zvezda.

To je pa spodbudna misel in morda komu, pa naj bo še tako patetično, celo polepša dan, sem pomislila. Komplimenti polepšajo dan, odženejo komplekse stran in vrnejo vero vase. Mantra iz škatlice. Če si jo ponavljaš dovolj dolgo, začneš verjeti vanjo. Počutiš se kot zvezda, kar koli že to pomeni. Morda učinkuje celo bolj kot nasvet iz knjig za samopomoč, ki veleva, da si pred ogledalom dopoveduješ: Počutim se odlično in zmorem vse, kar me čaka danes.

Ob komplimentu pa sem pomislila še na komplekse in se vrnila v najstniška leta. Punce smo sedele na pomolu, noge namakale v morju in druga drugi zaupale, kaj vse je narobe z nami. Ena je imela predebele noge, druga predolg trup, tretja premajhne prsi in četrta kriv nos. Pravzaprav je bilo narobe kar vse.

Odrasle smo, vsej nepopolnosti navkljub, in večinoma našle srečo. Morda nas je rešilo to, da plastičnih operacij in diktata brezhibnih in povsem enakih polnih ustnic in napetih ličk še nismo poznali. Ko danes gledamo fotografije iz tistih let, se sprašujemo, kam so izginile tiste zakompleksane punce. Na slikah so vse videti prav luštne. Vsaka je popolna v svoji nepopolnosti.

Ko bi to vedele takrat!