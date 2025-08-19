Ležal je sredi ceste, ki vodi proti mestu. Najstrašnejša govorica smrti so bili trzljaji njegovih zadnjih nog, o katerih se je zdelo, da poskušajo odgnati takšen konec mladega življenja. Srnjačku so komajda začeli rasti pravi rogovi in verjetno je tekel za srno. Seveda čez cesto, ki se je prebila skozi njegov gozd, in seveda pred avtomobil, ki je drvel po vročem asfaltu, ne da bi upošteval opozorilni znak z jelenom na belem ozadju.

Prav zaradi spoznanja, da bi lahko srnjaček skočil pred kogarkoli od nas, ki smo bili nestrpni, ker je že ob devetih zjutraj nastajala kolona, prav zaradi trzanja njegovih nog, ki so, kot se je zdelo, še vedno poskušale teči za prvo ljubeznijo, sem se z avtomobilom ustavila ob robu gozda in jokala.

Na istrskih cestah pogosto vidim povoženega ježa, žabo ali kačo in vsakič me prešine, da ne smem drveti skozi območje, na katerem živijo živali, ki pred drvečimi avtomobili ne morejo dovolj hitro prečkati ceste.

Umirajoči srnjak me je zadel naravnost v srce in zavedela sem se, da smo mi, ljudje, samo gostje v njegovem cesarstvu, ki ga on brani zgolj s hitrimi skoki in ljubkostjo, ki vsakogar prisili k temu, da se ustavi in ga opazuje, kako elegantno teče čez jaso, dokler ne izgine v senčnem gozdu.

»Opozorilo voznikom,« sem pozneje prebrala na območnem portalu, »poteka sezona parjenja srn. Prosimo vas, bodite previdni, zlasti v jutranjih urah!« Za mojega Bambija je bilo prepozno. Poginil je tiho s pogledom proti gozdu in zdelo se mi je, da sem v njegovih otrplih očeh zaznala začudenje. »Zakaj ste vsi vi tukaj?«

»Daj, Bambi, zbudi se!« sem šepetala in upala, da bo skočil na noge in se pognal naprej. Te nežne živali kdaj pa kdaj dodobra presenetijo človeka. Misliš, da so mrtve, nato pa … Nato pa nič.

Prišli so policisti in mladička z rogovi nežno odvlekli s ceste na travo, pripravili poročilo o že petem primeru povožene divjadi v tem tednu. Voznik črnega audija si je ogledoval škodo na avtomobilu in ne vem, kako se je počutil. Je pomislil, da je zgolj gost v istrskem gozdu, v katerem se prebuja življenje?