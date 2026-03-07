Oh, pusti ta rdeči nagelj v vazi in pridi bližje. Objemi me in molči. Ne govori mi, da mi želiš, da bi za vedno sijala s svojo močjo in modrostjo, ne trudi se z veliko gesto hvaležnosti, zaradi katere se moram nenadoma počutiti ponosno, da sem ženska. Danes proslavljamo tvoj dan, prijatelj.

No, daj, pridi bližje in nič ti ni treba reči. Rdeči cvet bo dišal po ljubezni – eh, to potem ne bo nagelj – pardon, tukaj je rdeča vrtnica s sosedovega vrta. Vedi, da je tvoja, če si mi prišel povedat, kako čudovito je, da se poznava in da lahko skupaj preživljava ure in dneve, pri čemer drug drugega opozarjava na enotnost kroga, v katerem se objemata in prepoznata jin in jang.

Ne obstaja nič trdnejšega od prijateljstva med žensko in moškim. To prijateljstvo je drugačno, globlje, nežno izpolnjeno s pripravljenostjo na razumevanje nerazumljivega in oproščanje neoprostljivega. Vedno sem se spraševala, kaj je tako posebnega v tem odnosu, ki ne hrepeni po romanci, ne pelje v zaljubljenost in se ne podaja v tolmačenje nasmehov, dotikov ali molka.

S teboj, moj prijatelj, imam občutek, da sem ženska, ki se ne sramuje svojih pomanjkljivosti in napak, ki ne skriva utrujenosti v zgrbljenem hrbtu, ki se ne boji svojih let in zamujenih priložnosti, da se potopim v nebo in ulovim oblak, ki ga ne bo nikoli več. Samo v takšnem prijateljstvu ne razmišljam o tem, ali moram reči to ali ono, izgledati tako ali drugače, da sem lahko to, kar sem.

Zato daj bližje skodelico, da ti natočim čaja in da ti povem, kaj se je zgodilo včeraj … Vem, kaj boš rekel, a zdaj me pozorno poslušaj, zame je pomembno tvoje potrpljenje, medtem ko govorim nesmisle, ki jih je dobro spraviti iz glave, preden v resnici nastopi pomlad.

Pridi, zate imam rdeči cvet. Vse najboljše za 7. marec. Vem, kaj boš rekel. Da je praznik jutri, da vi moški nam ženskam ne sežete do kolen, da smo bolj pogumne, bolj modre, bolj pomembne … A meni dan žena ne bi pomenil nič, če ne bi imela tebe, moj prijatelj. Zato pridi bližje. Vse najboljše nama želim za praznik jina in janga!