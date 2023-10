Moramo se pogovoriti o ljubezni

Morda pa je bilo bolje, da so ljubezen umestili v knjige, saj drugje ne more preživeti. Citat, ki sem ga prebrala na instagramu, daje misliti. So res vse prave ljubezni žalostne?

Če hočemo prestati izgube, ne smemo prenehati ceniti drobnih stvari v življenju: snežink, ki naletavajo z zimskega neba, peciva, ki ga spečete z otroki, smeha s prijatelji. […] Ne moremo preprečiti vsega slabega, vendar to še ne pomeni, da se moramo nenehno bati. Knjiga Pogovori o ljubezni avtorice in novinarke Natashe Lunn odkriva nove poglede in stare resnice. Pogovori o ljubezni niso le zgodbe o ljubezni, ampak tudi zgodbe o tem, zakaj si jo želimo, kako jo prebolimo, kako jo ohranjamo in zakaj smo tako pogosto razočarani.

Knjiga je praznovanje ljubezni v vseh njenih oblikah, vključuje pogovore o počasnem zaljubljanju, prijateljstvu, psihologiji osamljenosti, ranljivosti, osamljenosti ob izgubi, nerealnih pričakovanjih, sprejemanju sprememb, redefiniranju romantike in še mnogo več.

Ob vsem tem se spet in vnovič spomnim na francoskega pisatelja in kreativca Frédérica Beigbederja ter njegovo knjižno uspešnico Ljubezen traja 3 leta iz leta 1997. Najprej je eno leto strasti, potem leto nežnosti in nazadnje leto dolgčasa, je bil prepričan v samorefleksiji, roman je pisal ob ločitvi.

Ob izidu knjige je bilo po vsem svetu ogromno govora, vsak se je iskal v njej in ugotavljal, ali morda pri ljubezni res ne gre le za tri leta. Še dobro, da takrat še ni bilo družabnih omrežij, gotovo bi pregorela. Kakorkoli. V newyorški »peklenski« četrti Hell's Kitchen je nekdo takrat posprejal duhovit grafit, ki povzame vse: Ljubezen traja 3 leta, Gucci pulover eno sezono, croissant pa pol minute.