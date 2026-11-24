Toliko knjig, a tako malo časa – na misel, ki jo pripisujejo Franku Zappi, se spomnim večkrat na leto. Kupi knjig se kopičijo, a pred vsakim dopustom obvezno zavijem še v knjigarno in knjižnico. Idealno darilo zame ni eksotično potovanje ali pregrešno draga torbica, sanjam o ogromni vitrini za vse moje zaklade, zastekljeni, da se na knjigah ne bi nabiral prah. Včasih sem brala eno knjigo za drugo, zdaj se mi dogaja, da berem dve ali tri hkrati. Eno za prvi, drugo za drugi intervju, vmes pa pogledujem k Problemu treh teles na nočni omarici, ki me vleče kot magnet, a mora počakati. Moje navade sta se navzela tudi otroka. Devetošolka domača branja prebere, a zraven zavija z očmi in komaj čaka, da se bo spet posvetila znanstveni fantastiki, naš devetletnik pa se ne da. Medtem ko se na ...