Most in razburkane vode

Na hitro sem se prebudila in z glavo treščila v nebo. Zato, ker sem sanjala, kako se je Paul Simon leta 1969 nekega jutra prebudil in napisal pesem, ki mi danes zveni kot himna našega časa. Like a bridge over troubled water, I will lay me down, se je ponavljal refren. Kot most prek razburkanih voda se bom ulegel k počitku.

A bolj ko sem razmišljala o tej pesmi, ki je v resnici oda prijateljstvu in ljubezni, bolj se mi je zdelo, da sta prijateljstvo in ljubezen zapleteni temi.

»Od kod je prišla ta pesem?« se je vprašal Simon, ko je ta skorajda poletela izpod njegovega peresa. »Niti malo mi ni podobna!« Pošteno se je zahvalil Claudu Jetru, pevcu gospela, v čigar pesmi Mary Don't You Weep​ je eden od verzov navdihnil naslov Simonove uspešnice.

Melodijo, ki je bila najprej napisana za kitaro, je predrugačil v klavirsko različico, skromno sprejel nasvet skladatelja Jimmieja Haskella, naj pesem iz G-dura prestavi v e-mol, da bi čim bolj ustrezala glasu Simonovega dobrega prijatelja in partnerja Arta Garfunkla.

Nato se je začelo pregovarjanje, kdo naj poje pesem. Simon je bil prepričan, da je ustvarjena za Arta, Garfunkel pa je vztrajal, naj jo poje Paul, ker je med njima že tekla razburkana reka … Garfunkel je bil na poti v Hollywood, bolje povedano, v Mehiko, kjer je snemal film Kavelj 22. Vemo, kako se je to končalo. Pesem je brezčasna uspešnica in je bila razglašena za eno od najboljših, kar jih je kdaj posnel dvojec Simon & Garfunkel.

Vse je bilo popolno, razen tega, da se je Simon nekega dne prebudil, treščil z glavo v siv oblak in pomislil, da je Artu podaril najboljšo pesem, kar jih je kdaj napisal. Sam bi jo moral peti, je spoznal. Garfunkel je vsak večer zaspal z grenkim občutkom, da je bil za Simona vedno samo lep glas.

Razšla sta se na mostu, ki bi moral umiriti strah pred razburkano vodo. Nikoli več nista snemala skupaj. Ko to pesem poslušam danes, ko jo potrebujem, da lahko preskočim razburkan dan, jočem za prijateljstvi, ki so izginila prav zaradi del, ki so jih naredila nesmrtna. Kako je to mogoče?