Večina mozaikov je izdelana iz majhnih, ravnih, grobih kvadratnih kosov kamna ali stekla različnih barv, znanih kot tesserae (kocke). Nekateri, predvsem talni mozaiki, so narejeni iz majhnih zaobljenih kamnov (prodnikov) in imenovani prodni mozaiki.

Mozaiki imajo dolgo zgodovino, segajo v Mezopotamijo, Grčijo in Rim – vrhunec so dosegli v bizantinski umetnosti, v kateri so mozaiki krasili cerkve, kupole in stene s svetlikajočimi se podobami svetnikov, angelov in verskih simbolov. A mozaik je mnogo več od naštetega. Pravzaprav je globoka metafora za življenje. Je vznemirljiva sestavljanka ljudi, živali, dreves, rastlin, rek, jezer, slapov, polj, gora, cest, poti, vil, hiš, vrtov, nebotičnikov, vzletnih in pristajalnih stez, mostov …

Nekje sem prebrala, da je v življenju treba tvoriti mozaik bližine. Morda ni naključje, da v vili, ki se imenuje Mozaik in ima v pritličju slaščičarno s slastnimi koščki tort, živita tudi moja najljubša prijatelja. Tu je njun mir, zapik.

Zanimiva je tudi anekdota iz turškega mesta Antakya, v katerem arheologi že desetletja odkrivajo talne mozaike iz rimskega obdobja. Naleteli so tudi na posebnega, ki je bil postavljen na rahlo nagnjenem terenu.

Sprva so mislili, da gre za napako pri izdelavi, zatem pa odkrili, da gre za domiselnost umetnika, ki je namerno ustvaril optično iluzijo gibanja in »nestabilnosti«, da bi prikazal filozofsko idejo: nič v življenju ni trajno in vse se lahko kadarkoli spremeni. Mozaik je danes znan kot Nepremagljivi mozaik, saj je preživel številne potrese in vojne.

Še to jesen odgovorimo na vprašanja etike, prekinimo kratke stike in poskrbimo za iskrene dotike. Ponastavimo svoje mozaike!