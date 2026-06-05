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    Na krivih potih

    Človek se težko vrne na prava pota, čeravno na krivih ni kršil nobene božjih, še manj nebožjih zapovedi.
    Krivim potom se je težko ogniti. FOTO: Promocijsko gradivo
    Galerija
    Krivim potom se je težko ogniti. FOTO: Promocijsko gradivo
    Grega Kališnik
    5. 6. 2026 | 05:00
    2:35
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    Saj ne pravim, da naša sedežna nima izrazite udrtine zaradi učinka moje rite, ki tam prečemi kar precej časa. Nemalokrat, ko z zaslona bližnje televizije odmevajo kriki teniških igralk ali pa briljance drugega ljubega športa. Včasih si ogledam tudi kak film, s slabo vestjo, ker ob večerih trpi branje knjig.

    Sin me je kar dolgo prepričeval, naj pošpegam v nadaljevanko Kriva pota, Breaking bad po neslovensko. Slednjič je prišlo do usluge. Preden sem popustil, usluge sinu, od prvih desetih minut prvega dela prve sezone naprej pa sem predvsem zadovoljeval sebe. Po krivih potih sem na rovaš premalo prebranega leposlovja in molka namesto pogovora z najbližjimi hodil redno, od vsakega ponedeljka do četrtka takoj po dnevniku. Izpustil nisem nič, za nazaj moral zaradi višjih silnic gledati le del, dva. Na katerem kanalu, nimam pojma, no, na številki 24.

    Da iste fore dražijo mularijo sredi najstništva in njihove, lahko štiri desetletja starejše fotre?

    Seveda sem sčasoma izvedel, da gledam staro, pač svetovno znano in uspešno zadevščino. S svojo odbitostjo, priznam, mi je bila izredno blizu, z vsakim suspenzičnim koncem, ko se mi je zdelo, da dlje, globlje, bolj vstran ne more iti – je šlo. Me je pa premaknilo, ko mi je bilo rečeno, da je sin z vrstniki po teve krivih potih (no, na računalniku) hodil pri petnajstih. Da iste fore dražijo mularijo sredi najstništva in njihove, lahko štiri desetletja starejše fotre? Saj ne, da bi me skrbelo, ker bi bila sponzorka nadaljevanke lahko Droga Portorož. Le prepričan sem bil, miselno se sklicujoč na siceršnje izkušnje z mladino, da živimo v različnih filmih.

    Kriva pota so se pred mojimi očmi odvrtela. Zdaj me čakajo dolgi poletni večeri ... In kup knjig pa ne nazadnje možnost toplega pogovora ob odprtem spalničnem oknu, ko zunaj škreblja dež ali v daljavi laja srnjak. Čeprav, bliža se svetovno prvenstvo v fuzbalu ...

     

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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