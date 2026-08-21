  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Na nikogaršnjem otoku

    Metaforo, ki naj bi poudarjala, da smo vsi del skupnosti, je v pesmi Santa Fe uporabil tudi pevec Jon Bon Jovi.
    »Vsak človek je otok, pod morjem pa smo vsi povezani.« FOTO: Marco Bello/Reuters
    Galerija
    »Vsak človek je otok, pod morjem pa smo vsi povezani.« FOTO: Marco Bello/Reuters
    Melita Meršol
    21. 8. 2026 | 05:00
    21. 8. 2026 | 05:49
    2:37
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    V rumen pisalni blok z rdečo navpično črto na levi, ki mi ga je iz Bostona prinesel prijatelj Andrej, si rada zapišem kakšno misel. Iz filmov, knjig, časopisov … Ne vem, kdaj natanko me je navdihnila tale: »Vsak človek je otok, pod morjem pa smo vsi povezani.« Mislim, da jo je v nekem filmu izrekel očarljivi igralec Hugh Grant. Ampak. John Donne, angleški duhovnik in glavni predstavnik tako imenovanih metafizičnih pesnikov, ki so v svoje delo vpletali globoka čustva, intelektualne misli in zapletene besedne igre, je leta 1624 v proznem delu Pobožnosti ob nepričakovanih dogodkih zapisal: »Noben človek ni otok.« Ernest Hemingway pa je ta citat leta 1940 uporabil kot moto za svoj roman Komu zvoni. Metaforo, ki naj bi poudarjala, da smo vsi del skupnosti, je v pesmi Santa Fe uporabil tudi ...
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Brejc: Stevanović bo iz državnega zbora naredil balkansko krčmo

    Nekdanji politik Miha Brejc vztraja, da Zoran Stevanović ne more biti predsednik DZ. Domneva, da za napadom na spletno peticijo stoji izraelski Black Cube.
    Staš Ivanc 20. 8. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Tik pred prihodom v Slovenijo so možnosti Lakers za veliko okrepitev zrasle

    Košarkarji Los Angeles Lakers danes začenjajo mini tabor v Sloveniji, medtem pa so dobili dobro vest s prestopne tržnice v ZDA.
    20. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Epilog tožbe

    Znani psihiater dobil tožbo proti psihiatriji

    Junija 2024 so mu na UPKL dali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je delovno sodišče v Ljubljani odločilo, da je bila ta nezakonita.
    20. 8. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Foto utrinki prihoda najdražje košarkarske ekipe na svetu

    Košarkarji Los Angeles Lakers so danes prispeli na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral in financiral slovenski zvezdnik Luka Dončić.
    20. 8. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spremembe v Microsoft Office sistemih

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako naj podjetje izbere trg, kjer lahko premaga konkurenco

    Kot odlično se je izkazalo, če podjetja trge razvrstijo glede na privlačnost, tveganje in konkurenčne zmožnosti na trgu.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Sofinanciranje projektov v okviru skupnega podjetja EU za čipe

    Še je čas za oddajo zaprosila za pismo o nameri sofinanciranja projektov spodbujanja zmogljivosti, inovacij, razvoja, izbranih na razpisu podjetja EU za čipe.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Miha Mermal

    Od večnamenskega urbanega središča do zelenega petminutnega mesta

    BTC City Ljubljana bo sestavljen iz mozaika trajnostnih rešitev, namenjenih obiskovalcem, poslovnim partnerjem in bodočim stanovalcem, napoveduje Miha Mermal.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Inovacije v zdravstvu

    Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

    Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
    Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutroJohn Donneknjiga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    Med kurjenjem suhih vej požar ušel izpod nadzora, oseba dobila hude opekline

    Reševalci so osebo prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.
    21. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičnine

    Stolpnica Nordika je dobila gradbeno dovoljenje

    Za gradnjo so izbrali ekološke materiale, ki jih bodo pridobili od lokalnih podizvajalcev in z bližnjih območij.
    21. 8. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija

    Strela na Žalskem udarila v dve osebi, 46-letni moški umrl

    Drugega moškega, tudi on je star 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.
    21. 8. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Poškodovanih nekaj ostrešij, v Ljubljani znova poplavilo dva podvoza

    Prihodnji teden bo še postregel s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.
    21. 8. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Vztrajanje pri skrbi, povezovanju in ohranjanju skupnega

    29. Mladi levi prinašajo najboljše, kar ponujajo sodobne uprizoritvene umetnosti – od predstav in razstav do pogovorov, svetovanj in delavnic.
    Pia Prezelj 21. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija

    Strela na Žalskem udarila v dve osebi, 46-letni moški umrl

    Drugega moškega, tudi on je star 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.
    21. 8. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Poškodovanih nekaj ostrešij, v Ljubljani znova poplavilo dva podvoza

    Prihodnji teden bo še postregel s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.
    21. 8. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Vztrajanje pri skrbi, povezovanju in ohranjanju skupnega

    29. Mladi levi prinašajo najboljše, kar ponujajo sodobne uprizoritvene umetnosti – od predstav in razstav do pogovorov, svetovanj in delavnic.
    Pia Prezelj 21. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

    Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo