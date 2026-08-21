Na nikogaršnjem otoku

V rumen pisalni blok z rdečo navpično črto na levi, ki mi ga je iz Bostona prinesel prijatelj Andrej, si rada zapišem kakšno misel. Iz filmov, knjig, časopisov … Ne vem, kdaj natanko me je navdihnila tale: »Vsak človek je otok, pod morjem pa smo vsi povezani.« Mislim, da jo je v nekem filmu izrekel očarljivi igralec Hugh Grant. Ampak. John Donne, angleški duhovnik in glavni predstavnik tako imenovanih metafizičnih pesnikov, ki so v svoje delo vpletali globoka čustva, intelektualne misli in zapletene besedne igre, je leta 1624 v proznem delu Pobožnosti ob nepričakovanih dogodkih zapisal: »Noben človek ni otok.« Ernest Hemingway pa je ta citat leta 1940 uporabil kot moto za svoj roman Komu zvoni. Metaforo, ki naj bi poudarjala, da smo vsi del skupnosti, je v pesmi Santa Fe uporabil tudi ...