Ob živalih, ki živijo v ogradah, za mrežami in debelimi steklenimi stenami, me vedno obide dvom, kako se v resnici počutijo. Najbrž bi marsikatera od njih izbrala svobodo, če bi v njej sploh znala preživeti. Težko verjamem, da se lahko orjaške orke in snežno bele beluge, ki so vedno videti, kot da bi se smehljale, v ujetništvu počutijo bolje kot v prostranstvih oceanov. In ja, vem, da imajo živalski vrtovi in podobne institucije plemenito vlogo, ne nazadnje so sibirski tigri ogrožena živalska vrsta, pri nas pa se jim očitno odlično godi. Pred nekaj meseci sem močno ganjena odšla iz oceanarija v Valencii. Pretresla me je izjemna zgodba o dveh belugah, ki so ju ob začetku vojne v Ukrajini v na moč tvegani reševalni akciji prepeljali na varno. Morski biologi so napeli vse sile, da so iz ...