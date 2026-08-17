Nahruljena

Menda je eden od očitnih znakov staranja to, da se človek začne pritoževati nad mladimi. Sama se tej skušnjavi večinoma upiram. Ne verjamem namreč, da je nespoštljivost generacijska lastnost. Bolj je stvar značaja, vrednot in vzgoje. Me je pa pred kratkim na pragu lastnega doma pošteno nahrulil mulec na skuterju. S parkirišča sem se vključevala na cesto, kar je vselej neprijetno: na hribčku moram počakati, se ustaviti, gledati levo in desno, v ogledalo in speljati. Videla nisem nikogar. V trenutku, ko sem s sprednjima kolesoma zapeljala na cesto, so se pripeljali mulci na dveh motorjih. Ustavili so se pri avtu, seveda malce stežka – a ni bilo niti blizu pretesnega srečanja ali trčenja. Malo v šoku in malo olajšano sem s kislim nasmeškom poskušala gestikulirati: »Dobro se je izšlo.« Ko sem ...